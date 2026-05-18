Al menos 6 españoles viajan en la flotilla interceptada por el Ejercito israelí en Chipre

Barcelona, 18 may (EFE).- Al menos seis españoles viajan en los barcos de la flotilla rumbo a Gaza que han sido interceptados este lunes por el ejercito israelí en aguas internacionales próximas a Chipre y que serán trasladados a un gran buque de carga antes de ser llevados al puerto israelí de Ashdod, informaron los activistas.

Los barcos asaltados forman parte de una gran flota integrada por tres grupos: la Global Sumud Flotilla, la Freedom Flotilla Coalition y la Mavi Marmara Freedom and Solidarity Association.

PUBLICIDAD

Según denunció la Freedom Flotilla, el ejército israelí ha interceptado "ilegalmente" alrededor de las 10:30 horas de Turquía (7:30 GMT) a sus cuatro barcos (Adalah, Tenaz, Perseverance y Lian Al Nabulsi) cuando se encontraban a 250 millas náuticas de Gaza.

En estas embarcaciones viajan con pasaporte español Santiago González Vallejo; Tomás Morate Serna, capitán del Adalah; y los catalanes Neus Bella Ferré y Óscar Gallego Cubillana, según detalló a EFE la portavoz de la Freedom Flotilla Sandra Barrilaro.

PUBLICIDAD

Por otra parte, al menos dos españoles iban en las embarcaciones de la Global Sumud Flotilla, que salió en abril de Barcelona y, tras ser parcialmente interceptada, se reorganizó para volver a navegar rumbo a Gaza. Una de ellas es Ariadna Masmitjà, más conocida como Masmi, una docente catalana vinculada al sindicato Ustec.

En un video hecho público este lunes, Masmi denunció que ha sido "secuestrada" por el ejercito israelí y reclamó a los gobiernos europeos "que dejen de ser cómplices y de guardar silencio ante la vulneración de derechos del Estado sionista de Israel" y que rompan relaciones con él.

PUBLICIDAD

Según el relato de la Freedom Flotilla, varios grandes buques de guerra de Israel "descargaron un gran número de lanchas zódiac llenas de fuerzas ofensivas israelíes equipadas para el combate".

Israel ha interceptado ya 17 naves, según la Flotilla, cuando se dirigían a la Franja de Gaza con el objetivo de romper el bloqueo marítimo que imponen las autoridades israelíes a este territorio palestino desde 2007.

PUBLICIDAD

En un comunicado, la Freedom Flotilla señala que el ejército israelí les ha informado de que los activistas arrestados serán trasladados a un gran buque de carga al que llaman "buque prisión" y, luego, serán llevados al puerto israelí de Ashdod.

La Freedom Flotilla lleva a cabo viajes humanitarios para ayudar a los ciudadanos de la Franja de Gaza desde 2010 y esta última expedición partió hace quince días de Italia, para unirse más tarde en alta mar a las otras dos flotillas.

PUBLICIDAD

La flotilla ha subrayado que los barcos navegan bajo banderas europeas (Francia, Italia, Bélgica, Austria, Dinamarca, Grecia, Albania, Portugal, Polonia y España).

Los activistas denuncian que se hayan vuelto a interceptar embarcaciones con misión humanitaria pese a que los Gobiernos y la Comisión Europea fueron informados previamente de la expedición y de que se solició "protección" en un Mediterráneo "plagado de buques de la OTAN. EFE

PUBLICIDAD