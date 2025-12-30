La coalición liderada por Arabia Saudí ataca armas y vehículos presuntamente transportados a Yemen desde EAU

Las tripulaciones de dos barcos procedentes de Emiratos Árabes Unidos desactivaron sus sistemas de rastreo antes de realizar una importante descarga de armas y vehículos en el puerto de Al Mukala, con el objetivo de reforzar al Consejo de Transición del Sur, informó la agencia estatal saudí SPA. Esta acción desencadenó una operación militar limitada por parte de la coalición encabezada por Arabia Saudí en diferentes puntos de la ciudad portuaria. Los materiales descargados, que habían llegado sin permisos oficiales desde el puerto emiratí de Fuyaira, estaban destinados a las fuerzas secesionistas, respaldadas por Emiratos Árabes Unidos, que buscan constituir un Estado propio en el sur de Yemen.

Según publicó SPA, Turki al Maliki, portavoz de la coalición, detalló que los hechos se produjeron entre el sábado y el domingo, cuando ambos buques arribaron a Al Mukala eludiendo controles oficiales y activaron la maniobra de descarga. El portavoz enfatizó que la entrega de material bélico a favor del Consejo de Transición del Sur representó, a juicio de Riad, una violación tanto de los acuerdos de alto el fuego vigentes como de la Resolución 2216 aprobada en 2015 por el Consejo de Seguridad de la ONU, que mantiene un embargo de armas sobre actores y organizaciones en Yemen.

La coalición realizó un ataque selectivo tras certificar la presencia de armas y equipos militares-móviles en la zona. Según el medio SPA, la operación buscó ajustarse a los principios del Derecho Internacional Humanitario, con medidas adoptadas para evitar daños colaterales. El propio Al Maliki argumentó que la medida fue solicitada de manera directa por Muhamad al Alimi, líder del Consejo Presidencial de Liderazgo de Yemen, en un contexto donde el Gobierno legítimo recela del suministro externo de armas a cualquiera de los bandos implicados, sin la correspondiente coordinación con las autoridades reconocidas.

En el escenario territorial, el Consejo de Transición del Sur mantiene el dominio de amplias zonas del sur y este del país, incluidas las gobernaciones de Hadramut y Mahra, mientras que las Fuerzas de Élite de Hadramut, aliadas del Consejo, ejercen control efectivo sobre las ciudades clave de Mukalla y Ash Shihr. El Gobierno yemení respaldado por la comunidad internacional sostiene su autoridad en las provincias de Marib y Taíz, situadas al noreste y suroeste respectivamente. El área norte y central permanece bajo control de los hutíes, apoyados por Irán.

En respuesta a los últimos acontecimientos, el Gobierno saudí ha transmitido repetidas veces su preocupación ante lo que califica como una "escalada injustificada" por parte del Consejo de Transición del Sur, que habría llevado a cabo incursiones y ataques contra posiciones militares del Ejecutivo yemení. En los mismos comunicados, Riad reclama el repliegue del grupo secesionista fuera de las provincias ocupadas y la búsqueda de soluciones pacíficas. Mientras tanto, Emiratos Árabes Unidos, aunque ensalzó la semana pasada el papel de Arabia Saudí en sus esfuerzos por la estabilidad regional, no emitió comentarios sobre la destrucción de material militar atribuido a su puerto, ni sobre la ofensiva de este martes reportada por SPA.

El Consejo de Transición del Sur, por su parte, mantiene una postura de resistencia ante las solicitudes de retirada y repite su propuesta para un modelo estatal federal que asegure la inclusión de todos los grupos de población. Según consignó SPA, el movimiento cuenta con el apoyo militar directo de las Fuerzas de Élite de Hadramut y sostiene el control de territorios estratégicos que, según la coalición, incrementan el riesgo de una propagación del conflicto en Yemen, alimentado por intervenciones y suministros exteriores.

Arabia Saudí, en diferentes declaraciones recogidas por SPA, ha reafirmado el compromiso de sus aliados para evitar el suministro de asistencia militar a cualquier facción yemení sin la coordinación previa con el Gobierno reconocido y con la coalición internacional, con la finalidad declarada de impedir un incremento de la violencia y favorecer la distensión en la región. De acuerdo con el reporte difundido por la agencia saudí, la operación contra los cargamentos descargados en Al Mukala representa un pronunciamiento directo frente a la violación de los acuerdos internacionales de embargo de armas y una advertencia para quienes, desde el exterior, busquen influir en el desarrollo militar de la crisis yemení sin el aval del Ejecutivo reconocido.

Mientras el conflicto territorial y político en Yemen continúa sin resolverse, las últimas acciones militares y las declaraciones públicas de las partes involucradas indican un aumento de las tensiones y una compleja disputa interna en la que intervienen actores regionales con distintos intereses estratégicos, tal como se desprende de los informes divulgados por SPA.