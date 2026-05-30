Agencias

Colombia tacha de "engañosa" la declaración de Noboa sobre el fin de los aranceles

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Bogotá, 30 may (EFE).- El Gobierno de Colombia calificó este sábado de "engañosa" la declaración que hizo el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, sobre el levantamiento de los aranceles a los productos colombianos como una medida de "buena voluntad".

Según el Gobierno colombiano, esa decisión responde en realidad al cumplimiento de órdenes emitidas por la Secretaría General de la Comunidad Andina (CAN).

"Colombia manifiesta su categórico rechazo (...) a la engañosa presentación de la decisión de derogar los aranceles como una medida de buena voluntad del gobernante ecuatoriano, cuando (...) responde a las conminatorias órdenes de la CAN", señaló la Cancillería en un comunicado.

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Noboa anunció la medida el viernes por la noche en una videollamada con el candidato presidencial de ultraderecha Abelardo de la Espriella, divulgada en redes sociales a dos días de las elecciones colombianas, lo que llevó al Gobierno de Gustavo Petro a denunciar una supuesta injerencia en asuntos internos del país. EFE

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