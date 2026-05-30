Hasta un 65 % de Cuba quedará este sábado a la vez sin corriente por la crisis energética

La Habana, 30 may (EFE).- Cuba tendrá este sábado otra jornada de prolongados apagones en toda la isla y la estatal Unión Eléctrica (UNE) estima que, en el momento de más demanda (tarde-noche), el mayor corte del suministro apagará simultáneamente al 65 % del país.

El país caribeño vive desde mediados de 2024 una grave crisis energética que se explica por la conjunción de un elemento coyuntural, el bloqueo petrolero iniciado en enero pasado por EE.UU., y un factor estructural, un sistema energético profundamente obsoleto.

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En este contexto, la UNE informó la víspera que la termoeléctrica Antonio Guiteras, la mayor central de Cuba, volvió a desconectarse del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) debido a un salidero en la caldera. Se trata de la cuarta rotura de esa termoeléctrica en el mes de mayo y la séptima en lo que va de año.

La UNE, dependiente del Ministerio de Energía y Minas (Minem), prevé así para el horario de mayor demanda una capacidad de generación de 1.158 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3.200 MW.

De esta forma, el déficit -la diferencia entre oferta y demanda- será de 2.042 MW y la afectación estimada -lo que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados- alcanzará los 2.072 MW.

Con la desconexión de la víspera de la termoeléctrica Antonio Guiteras, según los datos de la UNE en esta jornada suman siete las unidades de generación que no estarán operativas por averías o trabajos de mantenimiento de las 16 con las que cuenta el país caribeño.

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La mayor parte de las unidades de generación termoeléctrica del país sufren habituales averías debido a la obsolescencia de esas centrales con décadas de explotación y sin contar con las inversiones precisas.

Esta fuente es responsable del 40 % del mix energético, se nutre de crudo nacional y no está afectada por el bloqueo petrolero.

Otro 40 % del mix estaba a cargo de los motores de generación, pero esta fuente de energía precisa diésel y fueloil importado. La presión de EE.UU. obligó a pararlos por falta de materia prima desde enero.

El 20 % restante del mix energético cubano se obtiene de gas y fuentes renovables, especialmente con el reciente impulso a la solar con apoyo chino.

El Gobierno cubano ha reconocido que la situación del SEN es "aguda", "crítica" y "extremadamente tensa", con apagones diarios que superan las 22 horas consecutivas en todo el país.

El Ejecutivo de La Habana culpa de esta situación en mayor medida al asedio petrolero de EE.UU., decisión que califica de "genocida" y por la que acusa a la Administración de Washington de estar "asfixiando" a la isla.

Cuba precisa diariamente de unos 100.000 barriles de petróleo para cubrir sus necesidades energéticas, de los que solo 40.000 provienen de su producción nacional.

Diversos estudios independientes estiman que harían falta entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para reflotar el sistema energético cubano. EFE