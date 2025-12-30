La asistencia a salas de cine en 2025 cae un 8% y 'Padre no hay más que uno 5' es la película española más taquillera

El sector cinematográfico en España concluyó el segundo semestre de 2025 con una contracción significativa, especialmente reflejada en los meses de octubre y noviembre, que registraron descensos del 28% y 31%, respectivamente, en la asistencia a salas. De acuerdo con los datos publicados por COMSCORE en su análisis anual, la asistencia general en 2025 sumó 65 millones de espectadores, una disminución del 8% en relación al año anterior, mientras que la taquilla totalizó 453 millones de euros.

Tal como informó COMSCORE, el comportamiento de la taquilla durante el año mostró una evolución desigual. El primer semestre cerró con un modesto crecimiento del 3% respecto a 2024, pero la tendencia se revirtió posteriormente, con un segundo semestre caracterizado por el retroceso y una influencia negativa marcada por los pobres resultados obtenidos especialmente en el último trimestre. Esta dinámica alteró las cifras habituales que suelen aportar estos meses al conjunto del periodo anual.

Respecto al detalle de la afluencia, la semana con mayor número de asistentes ocurrió entre el 30 de mayo y el 5 de junio, cuando se contabilizaron 2,08 millones de espectadores, según consignó el medio. Asimismo, el 2 de julio se posicionó como el día de mayor concurrencia del año, alcanzando 554.244 espectadores en las salas de cine de todo el país.

En cuanto a los estrenos más destacados, COMSCORE señaló que la película internacional de mayor éxito fue 'Lilo y Stitch', mientras que en el ámbito nacional la preferencia del público favoreció a 'Padre no hay más que uno 5', dirigida por Santiago Segura. Esta quinta entrega logró situarse a la cabeza del cine español en términos de recaudación, consolidando la notoriedad de la saga en las preferencias de los espectadores.

El informe también indicó que el estreno más potente de 2025 fue 'Avatar: Fuego y Ceniza'. Esta superproducción debutó en las salas el 19 de diciembre y recaudó 6,2 millones de euros durante su primer fin de semana, cifra que la posicionó como el lanzamiento cinematográfico más exitoso del año en taquilla, detalló COMSCORE.

La distribución regional del público reafirmó las tendencias de ejercicios previos. Madrid, con un 21,5% del total, encabezó el listado de provincias con mayor asistencia, seguida por Barcelona (13,7%) y Valencia (6,5%). Otras provincias que figuraron entre las de mayor presencia incluyeron Alicante (4,1%), Sevilla y Málaga (ambas con el 3,7%), Murcia (3,5%), Vizcaya e Islas Baleares (ambas con el 2,5%) y Cádiz (2,3%).

En el ámbito nacional, además de Santiago Segura, el análisis de COMSCORE destacó a Alejandro Amenábar y Alauda Ruiz de Azúa como responsables de los otros títulos con mejores cifras en 2025: 'El Cautivo' y 'Los Domingos', respectivamente, ocuparon posiciones destacadas en el ranking de recaudación del cine español.

En lo que respecta a la cuota de mercado, el cine producido en España cerró el año con el 19%, igualando el porcentaje de 2024. Esta participación se tradujo en 12 millones de espectadores atraídos por producciones nacionales y una recaudación agregada de 78 millones de euros.

El mismo informe de COMSCORE detalló que el género de acción fue el preferido por los asistentes a salas de cine, seguido por los filmes de drama y las producciones de animación. Estos géneros lograron captar el interés de la mayoría de los espectadores, consolidando su posición en la oferta cinematográfica del año.

Al analizar la tendencia general del público, COMSCORE observó que los principales títulos extranjeros mantuvieron su liderazgo en el volumen de recaudación total, aunque películas nacionales, como la saga dirigida por Santiago Segura, lograron desempeñar un papel relevante en los resultados globales del sector cinematográfico español.