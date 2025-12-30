El PSOE llora la muerte de Francisco Fernández Marugán, exdirigente 'guerrista' y hacedor de Presupuestos en la sombra

El extenso paso de Francisco Fernández Marugán por la Comisión de Presupuestos del Congreso lo posicionó como figura clave en la elaboración de las cuentas públicas durante varias décadas. Su rol fue especialmente recordado tanto por miembros del PSOE como por otros representantes políticos, quienes al conocer su fallecimiento este martes en Madrid a los 79 años, manifestaron mensajes de reconocimiento a su legado mediante redes sociales y declaraciones públicas. Según informó Europa Press, Fernández Marugán tuvo una trayectoria marcada por la especialización en cuestiones económicas y presupuestarias, lo que resultó determinante en la transformación de políticas financieras y en la estructura del gasto público español desde los años ochenta.

El medio Europa Press detalló que Fernández Marugán ingresó en el Congreso en 1982 tras ser elegido diputado socialista en la lista liderada por Alfonso Guerra, entonces vicepresidente del Gobierno y figura central en el denominado sector 'guerrista'. Consiguió su escaño por Sevilla en aquellas elecciones, para luego representar a Badajoz durante siete legislaturas consecutivas, renovando su presencia en la Cámara hasta el año 2011. Durante su permanencia, se involucró en la redacción y negociación de seis proyectos presupuestarios, tanto como integrante del partido en el Gobierno como desde la principal fuerza de oposición. Sus habilidades para alcanzar acuerdos le permitieron participar en pactos con representantes de distintas formaciones, ganando respeto entre colegas de todos los signos políticos.

De acuerdo con la información difundida por Europa Press, Fernández Marugán, economista de formación, perteneció tanto al Cuerpo de Técnicos de Administración Civil como al de Inspectores Financieros y Tributarios. Dentro de su labor legislativa, contribuyó a la aprobación de leyes centradas en la financiación autonómica, en 1996 y 2009, así como en la financiación de partidos políticos, en 1997 y su reforma en 2007. También jugó un papel decisivo en la norma que permitió restituir a los partidos políticos los bienes expropiados durante la dictadura franquista, que fue sancionada en 1998. La ficha de su última legislatura en el Congreso, consultada por Europa Press, resumía su trayectoria con la frase "especialista en cuestiones económicas, financieras y presupuestarias".

El medio también consignó que Fernández Marugán inició su militancia política de forma clandestina en Madrid en 1974, antes de asumir cargos institucionales de relevancia. Previamente a su llegada al Congreso, integró el Consejo de Administración de Radio Televisión Española (RTVE) entre 1980 y 1982. En el plano interno del PSOE, participó en la Comisión Ejecutiva Federal y ocupó distintos puestos en la dirección del partido y del Grupo Socialista en el Congreso. Fue vocal entre 1984 y 1986, secretario de Asuntos Económicos, Sociales y Sindicales de 1986 a 1994 y secretario de Administración y Finanzas entre 1994 y 1997. En 1994, según citó Europa Press, se incorporó como patrono a la Fundación Pablo Iglesias, organización que expresó agradecimiento por su labor y conocimientos tras su fallecimiento.

Mensajes de pesar y homenajes al economista no tardaron en aparecer, según reportó Europa Press. La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, lo definió como “gran compañero, trabajador y entrañable”, mientras numerosos socialistas resaltaron en redes sociales su dedicación social, política y su compromiso con la justicia social. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, destacó de manera pública su “servicio público, integridad y compromiso con la ciudadanía”, subrayando su papel decisivo en la construcción de políticas y estructuras dentro del partido y el país.

Europa Press recogió que poco después de finalizar su etapa parlamentaria, en julio de 2012, Marugán fue designado adjunto al Defensor del Pueblo tras un acuerdo entre el Partido Popular y el PSOE. Tras la dimisión de la entonces titular Soledad Becerril en 2017, asumió de forma interina el cargo máximo de la institución, desarrollando esta tarea hasta noviembre de 2021, cuando Ángel Gabilondo pasó a ocupar el puesto. Gabilondo recordó a Fernández Marugán como un defensor de los derechos y persona de fuerte sentido institucional, dotado de disposición para entender y atender necesidades singulares, según reprodujo el medio.

En señal de homenaje, Europa Press relató que la bandera de la sede del Defensor del Pueblo ondeará a media asta durante la jornada para recordar al exparlamentario. También se difundieron muestras de respeto desde diferentes ámbitos, como la presidenta de la fundación ligada a la patronal CEOE, Fátima Báñez, quien en su perfil de 'X' compartió su experiencia de cooperación y diálogo con Fernández Marugán en el contexto de debates y acuerdos institucionales.

Durante su carrera, el exdiputado presidió diferentes órganos del partido, adquirió notoria influencia en la aprobación de leyes económicas y tributarias, y aportó su experiencia tanto en la esfera parlamentaria como en organismos públicos. A lo largo de sus tres décadas como diputado, Marugán supo construir relación con distintas fuerzas a partir de su capacidad de negociación y su disposición al acuerdo, consolidando una huella que fue resaltada por distintos sectores al conocerse su deceso, según detalló Europa Press.