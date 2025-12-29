Siria presenta el diseño de su nueva moneda nacional

La introducción de una nueva moneda nacional en Siria incluirá un periodo de transición de tres meses durante el cual la población podrá efectuar el cambio de billetes antiguos por los nuevos de forma gratuita y sin cargos adicionales. Según detalló la agencia estatal SANA, el proceso de sustitución de la libra siria comenzará oficialmente el 1 de enero en todo el país, lo que representa, en palabras del presidente de transición Ahmed al Shara, "el comienzo de una nueva etapa" para la economía nacional.

El medio SANA consignó que el acto de presentación del nuevo diseño se realizó durante una ceremonia en Damasco, encabezada por el gobernador del Banco Central, Abdulqader al Hasriya, y que también contó con la participación de Al Shara. En su discurso, el presidente expresó que la renovación de la moneda constituye "una expresión de la nueva identidad nacional" y representa, en su visión, una oportunidad para fortalecer la economía siria tras años de dificultades. Al Shara señaló que esta nueva divisa buscará "facilitar las transacciones de compra y venta, reducir la dependencia del dólar y aumentar la confianza en la economía siria a largo plazo".

El presidente remarcó, según publicó SANA, la importancia de que la población "evite entrar en pánico y no se apresure a desechar la moneda antigua", asegurando que "la fase de transición es sensible y delicada" y que por lo tanto se requiere "un enfoque tranquilo". Insistió en que el cambio se implementará "de acuerdo a un calendario específico", haciendo énfasis en la necesidad de evitar reacciones precipitadas durante este periodo.

La determinación de lanzar un nuevo diseño de billete llegó tras meses de discusiones dentro de las instituciones sirias, conforme a lo indicado por el medio oficial. Al Shara explicó que la medida busca dejar atrás "una fase" y abrir un ciclo centrado en las realidades económicas de una Siria renovada y moderna. La actual libra siria, cuya cotización se ha visto afectada de forma considerable por el prolongado conflicto y la inestabilidad interna, quedará reemplazada por la nueva moneda, lo que el gobierno describe como un paso relevante en el intento por estabilizar el sistema financiero del país.

Según difundió SANA, el gobernador del Banco Central, Abdulqader al Hasriya, fue el encargado de revelar públicamente el diseño del nuevo billete durante la ceremonia en Damasco. El funcionario destacó la importancia del nuevo modelo y extendió detalles referentes al calendario de implementación. De acuerdo con la información oficial, a partir de la fecha estipulada, los ciudadanos podrán efectuar el canje de los billetes antiguos por los nuevos en bancos y entidades autorizadas, sin que esto implique costos, tasas ni impuestos adicionales. El plazo previsto para completar el reemplazo total es de aproximadamente 90 días desde el inicio del proceso.

La moneda antigua dejará de circular progresivamente en el marco de esta política de transición ordenada. Durante su intervención, Al Shara pidió evitar especulaciones y recordó a la ciudadanía que el proceso de sustitución estará regido por normas de transparencia y seguridad. El objetivo, subrayó, es asegurar la confianza pública en la nueva divisa y contribuir a la reconstrucción de la economía nacional, tras años de dificultades económicas derivadas de la guerra civil.

El lanzamiento del nuevo billete ha sido presentado por las autoridades como una respuesta a la necesidad de modernizar y estabilizar el entorno financiero sirio. El mensaje transmitido por los responsables del proceso es claro: se busca que la población participe del reemplazo sin temor y con confianza en las medidas adoptadas, en un intento de fortalecer la cohesión social y la imagen internacional de la economía del país.