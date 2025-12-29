México ve en Fitur un "escaparate perfecto" para mostrar su variedad cultural y reforzar alianzas comerciales

La cercanía del Mundial de Fútbol, en el que México fungirá como sede con tres ciudades anfitrionas, se presenta como un contexto relevante para la participación mexicana en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) de 2026. Según informó Ifema Madrid, este evento representa para las autoridades mexicanas una ocasión estratégica para dar a conocer la infraestructura turística, las condiciones de seguridad y la capacidad de organización del país en la gestión de grandes eventos, así como para atraer inversiones y robustecer los vínculos con el mercado europeo. Josefina Rodríguez, secretaria de Turismo del Gobierno de México, detalló en entrevista con Ifema Madrid que el país buscará posicionarse como un destino preparado para recibir viajeros internacionales y potenciar alianzas comerciales en el sector.

La responsable de Turismo definió Fitur como un “escaparate perfecto” para exhibir la variedad cultural y natural de México, señalando que, como país socio de la 46° edición de la feria, la delegación mexicana planea presentar nuevas rutas turísticas, promover destinos emergentes y difundir lo que denominó “experiencias auténticas” que fusionan naturaleza, tradiciones y oferta gastronómica local. Según consignó Ifema Madrid, el país norteamericano orientará su estrategia hacia un modelo de turismo comunitario y responsable, alineado con los objetivos de la Unesco, para asegurar prácticas sostenibles y una prosperidad compartida en las comunidades involucradas.

El programa que México llevará a Fitur incluirá destacados de la amplia diversidad del país, como los llamados “pueblos mágicos”, territorios seleccionados por su valor histórico y cultural, así como el impulso de rutas que permitan a los visitantes un acercamiento a la riqueza natural local, que abarca ecosistemas tan distintos como selvas y desiertos. Además, Rodríguez puntualizó que se hará hincapié en la promoción de rutas que faciliten la conexión entre turistas internacionales y tradiciones locales, donde la gastronomía ocupa un lugar central, gracias a su reconocimiento global.

Según datos que la secretaria de Turismo presentó a Ifema Madrid, el país recibió más de 79 millones de visitantes internacionales entre enero y octubre de 2025. De acuerdo con su opinión, estas cifras confirman un crecimiento que describe como “sostenible” y reafirman la consideración de México como un destino turístico de alcance global. Rodríguez valoró la capacidad del país para combinar elementos indígenas, la herencia española, festividades singulares como el Día de Muertos y la coexistencia de 68 lenguas indígenas dentro de sus fronteras. “México es extraordinario: una fusión vibrante de culturas indígenas y herencia española, con gastronomía reconocida mundialmente, tradiciones únicas como el Día de Muertos, 68 lenguas indígenas y una riqueza natural que va de selvas a desiertos. México se vive, se siente y se comparte”, citó textualmente Ifema Madrid en referencia a las palabras de la funcionaria.

Durante la próxima edición de Fitur en 2026, el país planea fortalecer su posicionamiento como destino competitivo a través de la promoción de un enfoque de turismo sostenible, inclusivo y con prosperidad repartida entre las regiones involucradas, según publicó Ifema Madrid. La estrategia incluye el trabajo coordinado con socios comerciales para incrementar la oferta de experiencias especializadas y la cooperación con instituciones internacionales orientadas a la preservación del patrimonio natural y cultural.

La cercanía del Mundial de Fútbol en el calendario internacional agrega un elemento adicional a la promoción turística: además de la exposición de destinos y productos, se pondrá énfasis en los aspectos logísticos y de infraestructura del país. Rodríguez expresó a Ifema Madrid que el torneo deportivo generará oportunidades para mostrar la capacidad de México en la recepción de grandes flujos turísticos y la gestión de eventos de escala global, factores que, según la funcionaria, incrementan el atractivo del país ante los inversores y tour operadores internacionales.

En el marco de la 46° edición de Fitur, México pretende afianzar su papel en el escenario internacional, no solo como destino de ocio, sino también como actor relevante en el ámbito de las relaciones comerciales vinculadas al turismo. Según información recabada por Ifema Madrid, las autoridades buscan intensificar la colaboración con mercados europeos y explorar acuerdos que permitan la diversificación de la oferta y el fortalecimiento del flujo de visitantes a través de rutas y paquetes turísticos especialmente diseñados para públicos internacionales.

La participación en Fitur como país socio ofrecerá a México la oportunidad de encabezar una agenda de presentaciones, reuniones y mecanismos de colaboración con diversos actores de la industria. De acuerdo con Ifema Madrid, la presencia mexicana estará acompañada por representantes de los sectores público y privado, así como por delegaciones de diferentes estados y regiones del país. Esto apuntala la intención de consolidar una propuesta integral que abarque la diversidad geográfica, cultural y turística del territorio nacional.

Por otra parte, la estrategia de promoción incluirá la presentación de casos de éxito en turismo comunitario, enfocados en la experiencia de desarrollo local y en el reparto equilibrado de beneficios, tal como detalló la secretaria a Ifema Madrid. El objetivo anunciado pasa por posicionar ejemplos de buen manejo que sirvan como referencia en escenarios internacionales, en línea con las prácticas reconocidas por la Unesco y otros organismos multilaterales.

A lo largo de la exposición en Fitur 2026, la delegación mexicana se centrará en difundir la pluralidad de su patrimonio, desde el rescate y la preservación de lenguas originarias hasta la modernización de la conectividad y los servicios turísticos en regiones menos exploradas por los visitantes extranjeros, según las directrices expuestas en la entrevista recogida por Ifema Madrid.

Finalmente, la representación de México en Fitur funcionará como plataforma para resaltar los valores y capacidades del país ante agentes internacionales, inversionistas y medios especializados, en vísperas de un año clave para el turismo y los grandes eventos deportivos en el continente.