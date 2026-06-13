Tailandeses de luto despiden a la princesa "Bha" en Bangkok tras su muerte a los 47 años

Bangkok, 13 jun (EFE).- Cientos de tailandeses vestidos de luto se congregaron este sábado en los alrededores del Gran Palacio de Bangkok para rendir homenaje a la princesa Bajrakitiyabha, hija mayor del rey Vajiralongkorn de Tailandia, cuyos restos mortales fueron trasladados al recinto real un día después de que se anunciara oficialmente su fallecimiento a los 47 años.

Los asistentes acudieron desde primeras horas de la jornada para participar en rituales budistas y despedir a la princesa, conocida cariñosamente como "Bha", cuya muerte se produjo el jueves por la tarde en el Hospital capitalino de Chulalongkorn tras más de tres años hospitalizada.

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La Casa Real informó el viernes de que la princesa falleció debido al progresivo deterioro de su salud provocado por una infección abdominal.

Según el comunicado oficial, el rey ha ordenado que se le rindan honras fúnebres con los máximos honores y que sus restos sean trasladados al Gran Palacio, donde comenzarán las ceremonias tradicionales reservadas a los miembros de la familia real.

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Las autoridades advirtieron de importantes alteraciones del tráfico a lo largo del recorrido de la procesión funeraria y reforzaron las medidas de seguridad en torno al complejo palaciego, uno de los principales puntos turísticos de la capital tailandesa.

Durante la jornada, numerosos ciudadanos hicieron fila para participar en el ritual budista de vertido de agua ceremonial frente a un retrato de la princesa. Muchos expresaron su pesar por la pérdida de una figura muy apreciada dentro de la monarquía tailandesa.

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Bajrakitiyabha permanecía ingresada desde el 14 de diciembre de 2022, cuando perdió el conocimiento mientras entrenaba a sus perros para una competición en la provincia de Nakhon Ratchasima, al noreste de Bangkok. Según la explicación oficial, una infección por micoplasma provocó una inflamación cardíaca y una grave alteración del ritmo del corazón.

En mayo de este año, la Casa Real había informado de que la princesa sufría además una grave infección derivada de una inflamación del intestino grueso, acompañada de hipotensión, arritmias y problemas de coagulación sanguínea. Pese a la atención médica continuada, su estado empeoró progresivamente hasta su fallecimiento el 11 de junio.

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Nacida el 7 de diciembre de 1978, Bajrakitiyabha era la única hija del primer matrimonio de Vajiralongkorn con la princesa Soamsawali. Doctora en Derecho por la Universidad de Chicago (EE.UU.) y licenciada en Relaciones Internacionales, desarrolló una destacada carrera diplomática y jurídica.

Entre 2012 y 2014 fue embajadora de Tailandia en Austria y también ocupó diversos cargos de representación ante organismos de Naciones Unidas, incluidos ONU Mujeres y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

Tras la llegada al trono de su padre en 2016 asumió un papel más visible en las actividades de la Casa Real y en actos de representación del país, lo que alimentó especulaciones sobre una eventual designación como heredera al trono.

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Soltera y sin hijos, la princesa era considerada una de las figuras más respetadas de la familia real tailandesa y destacaba por mantener una vida pública discreta, centrada en sus responsabilidades institucionales y en labores de servicio público.