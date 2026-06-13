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EEUU anuncia nuevos derribos de drones iraníes sobre Ormuz

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El Ejército de Estados Unidos ha anunciado que ha derribado en las últimas horas varios aviones iraníes no tripulados con carga explosiva que iban dirigidos contra el tránsito comercial del estrecho de Ormuz.

En un comunicado publicado este sábado a primera hora, el Mando Central del Ejército de EEUU ha informado de que ha "interceptado" todos los aviones y que "el tráfico marítimo" sobre el estrecho no se ha visto alterado.

Este anuncio ocurre en un día de renovado optimismo sobre la posible firma de un acuerdo preliminar entre Estados Unidos e Irán para consolidar un alto el fuego que serviría de marco a un mínimo de dos meses de negociaciones de paz, a tenor de las señales mandadas ayer por la mediación paquistaní.

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