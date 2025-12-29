La cirugía bariátrica es más eficaz para perder peso que los agonistas de GLP-1 en obesidad o diabetes tipo 2

Las investigaciones han identificado que, en los casos de personas diagnosticadas con diabetes tipo 2, quienes se someten a una intervención quirúrgica para combatir la obesidad muestran resultados superiores en cuanto a pérdida de peso, reducción del índice de masa corporal y disminución del perímetro de cintura frente a los tratamientos farmacológicos o cambios en el estilo de vida. Este hallazgo se desprende de un metaanálisis que no solo evaluó la eficacia global de las terapias, sino que también analizó su impacto específico en subgrupos, abriendo nuevos escenarios clínicos para el manejo de la obesidad y la diabetes, según consignó el medio El Mundo.

Tal como informó El Mundo, el estudio fue desarrollado por una colaboración entre especialistas del Área de Obesidad de la Clínica Universidad de Navarra y expertos del Departamento de Cirugía y Cáncer del Imperial Weight Centre de Londres. El trabajo, publicado en la revista ‘Obesity’, abarca ensayos clínicos aleatorizados en los que participaron más de 20.000 individuos con obesidad. Entre los parámetros evaluados figuran el porcentaje total de pérdida de peso, el índice de masa corporal y la composición corporal, lo que ofrece una visión comparativa sobre los diferentes tratamientos disponibles.

El estudio, de acuerdo con El Mundo, comparó los resultados de dos modalidades quirúrgicas –la gastrectomía tubular y el bypass gástrico– con los efectos de tres medicamentos (liraglutida, semaglutida y tirzepatida) y las mejoras en los estilos de vida a través de dieta y ejercicio. Según publicó el medio, la cirugía bariátrica se distinguió como la opción más eficaz al menos dos años después de la intervención, tanto frente a las terapias farmacológicas basadas en agonistas del receptor GLP-1 como en relación a las mejoras dietéticas y la actividad física.

Aunque los fármacos agonistas del receptor GLP-1, como la tirzepatida, mostraron una reducción sustancial de peso, el análisis reveló que la brecha con la cirugía bariátrica persiste. El doctor Lucas Sabatella, primer autor del trabajo y especialista en formación de la Clínica Universidad de Navarra, señaló a El Mundo que “el tratamiento farmacológico con tirzepatida mostró resultados especialmente favorables en los ensayos clínicos, pero estos estudios se desarrollan en un contexto de seguimiento médico muy estrecho en el que los pacientes alcanzan los objetivos con más facilidad”. Habitualmente, los pacientes fuera del entorno clínico estructurado suspenden los tratamientos farmacológicos en los primeros meses, limitando la eficacia terapéutica.

Además, la falta de seguimiento prolongado y de evidencia robusta sobre la seguridad y la eficacia de los agonistas de GLP-1 a largo plazo representa un reto importante. El Mundo detalló que los estudios longitudinales advierten sobre el “efecto rebote” que sufren quienes abandonan la medicación, con recuperación parcial o total del peso perdido. Esta situación limita el impacto sostenido de los tratamientos farmacológicos en comparación con la cirugía bariátrica.

El doctor Víctor Valentí, codirector del Área de Obesidad de la Clínica Universidad de Navarra, indicó al medio que la cirugía bariátrica presenta una tasa baja de complicaciones y constituye una alternativa óptima para quienes cumplen ciertos criterios de selección. Destacó que los medicamentos actúan sobre hormonas intestinales responsables de regular el apetito, el metabolismo y los niveles de glucosa, incrementando la sensación de saciedad. No obstante, la alta tasa de abandono, reportó El Mundo, conlleva a una recuperación significativa del peso perdido tras finalizar el tratamiento farmacológico.

El análisis realizado mediante una red de evidencia permitió comparar de forma indirecta tanto las intervenciones quirúrgicas como los tratamientos farmacológicos a través de un mismo marco de referencia, puntualizó El Mundo. Los resultados reflejaron que los pacientes sometidos a cirugía presentaron no solo una mayor reducción de peso, sino también mayores tasas de remisión de la diabetes y de la hipertensión, en comparación con aquellos tratados solo con agonistas de GLP-1. Tales hallazgos respaldan la ruta terapéutica que da prioridad a la cirugía en casos de obesidad importante o con la presencia de varias comorbilidades, al tiempo que reconocen a la tirzepatida como una alternativa potente o un complemento terapéutico valioso.

Al referirse a las perspectivas en pacientes con diabetes tipo 2, el estudio demostró que la cirugía bariátrica no solo potencia la pérdida de peso y la disminución del IMC, sino que mejora más aún la reducción de la cintura abdominal en comparación con otros tratamientos disponibles. Sin embargo, los especialistas destacaron, según El Mundo, que los agonistas de GLP-1 también contribuyen de forma significativa al control glucémico y se mantienen como opción terapéutica válida para quienes no son candidatos a procedimientos quirúrgicos.

El doctor Manuel Landecho, integrante del Área de Obesidad y la Unidad de Chequeos de la Clínica Universidad de Navarra, explicó al medio que la obesidad es una condición crónica en la que las expectativas del paciente desempeñan un papel principal para definir la mejor elección de tratamiento. El especialista subrayó que las personas con mayor volumen de tejido adiposo o con un impacto más marcado de la obesidad en su vida diaria encuentran en la cirugía una solución más adecuada, aunque resulta esencial que consideren todas las alternativas terapéuticas disponibles. Según reportó El Mundo, los profesionales en la materia valoran la importancia de adaptar el tratamiento a la situación de cada paciente, para lograr los mejores resultados posibles en el manejo de la obesidad y sus enfermedades asociadas.