Los apagones simultáneos afectarán hasta el 45 % de Cuba este domingo

La Habana, 26 abr (EFE).- Los apagones simultáneos afectarán este domingo hasta el 45 % del territorio de Cuba en el horario "pico", el de máxima demanda de energía, según los datos de la compañía estatal Unión Eléctrica (UNE), elaborados por EFE.

La afectación prevista para esta jornada es la mayor registrada desde el pasado 19 de abril cuando comenzó a mostrar un descenso, que se mantuvo entre el 33 y el 39 % reportado el sábado último, frente a tasas que en meses anteriores llegaron a sobrepasar el 60%.

Esa disminución, según las autoridades cubanas, está relacionada con la llegada del petrolero ruso Anatoly Kolodkin a finales de marzo, con 100.000 toneladas de crudo (unos 730.000 barriles).

Pero las previsiones indican que la isla dispondrá del combustible refinado de ese envío "hasta finales del presente mes", según explicó el ministro cubano de Energía y Minas, Vicente de la O Levy.

La UNE, adscrita al Ministerio de Energía y Minas, prevé para el horario pico de esta jornada una capacidad de generación de 1.735 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3.100 MW.

Así, el déficit -la diferencia entre oferta y demanda- será de 1.365 MW y la afectación estimada -lo que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados- alcanzará los 1.395 MW.

Además reporta averías y mantenimientos en ocho de las 16 unidades de generación termoeléctrica del país no están operativas por averías o trabajos de mantenimiento (responsables del 40 % del mix energético).

Otro 40 % del mix estaba a cargo de los motores de generación, pero esta fuente de energía, que precisa diésel y fueloil, está parada desde enero por el bloqueo de EE.UU., acción que el Gobierno cubano ha calificado reiteradamente como de "asfixia energética".

El 20 % restante se obtiene de gas y fuentes renovables, principalmente de 54 parques solares fotovoltaicos instalados con el apoyo de China.

Cuba padece desde mediados de 2024 una grave crisis energética, que se ha profundizado con el asedio petrolero impuesto por EE.UU. a partir de este enero, medidas que han sido calificadas por las Naciones Unidas como "acciones que vulneran los derechos humanos".

La crisis energética actual en Cuba se explica por la conjunción de un factor estructural, un sistema energético obsoleto y con déficit crónico de inversiones, y un elemento coyuntural, el bloqueo petrolero estadounidense.

En los últimos meses se ha recrudecido los apagones que afectan al cubano promedio con 20 horas y más sin corriente. EFE