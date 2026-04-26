Agencias

Irán asegura haber recuperado 15 misiles estadounidenses intactos en el sur del país

Guardar

Teherán, 26 abr (EFE).- La Guardia Revolucionaria iraní informó este domingo del descubrimiento y la neutralización de más de 15 misiles pesados estadounidenses en el sur del país, que no llegaron a detonar durante los 39 días de bombardeos de Estados Unidos e Israel, antes de la tregua.

“La unidad de detección y desactivación de la Guardia Revolucionaria en la provincia de Hormozgán logró descubrir y neutralizar más de 15 misiles pesados pertenecientes al enemigo hostil durante la reciente guerra impuesta por Estados Unidos y el régimen sionista”, anunció el cuerpo militar de élite en un comunicado recogido por la agencia Mehr.

Indicó que los misiles eran en su mayoría de los tipos GBU y BLU, entre otros modelos avanzados estadounidenses, cuyos mecanismos explosivos no funcionaron correctamente y pudieron ser recuperados intactos por equipos especializados.

Según la Guardia Revolucionaria, desde el inicio de la guerra el 28 de febrero ha descubierto, neutralizado o destruido más de 60 misiles y drones en distintas zonas del país, algunos de los cuales han sido utilizados posteriormente para análisis técnicos.

Entre el material recuperado se encuentran misiles antibúnker, misiles de crucero y drones avanzados, incluidos modelos como Harop, Lucas, MQ-9 y Hermes, agregó el comunicado. EFE

Últimas Noticias

Hizbulá condena acusaciones de Netanyahu y defiende sus acciones "legítimas" en el Líbano

Infobae

Ucrania asegura haber atacado tres buques militares rusos y un avión de combate en Crimea

Infobae

Bolivia condena el atentado que dejó 19 fallecidos y más de 30 heridos en Colombia

Infobae

Inauguran en Siberia un monumento a los “liquidadores” de Chernóbil

Infobae

Irán anuncia la ejecución de un condenado por pertenencia al grupo salafista Jaysh al Adl

Irán anuncia la ejecución de un condenado por pertenencia al grupo salafista Jaysh al Adl