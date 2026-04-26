Bolivia condena el atentado que dejó 19 fallecidos y más de 30 heridos en Colombia

La Paz, 26 abr (EFE).- Bolivia expresó este domingo su "más firme condena" por el atentado que el sábado dejó al menos 19 fallecidos y más de 30 heridos en el suroeste de Colombia, por lo que instó a "fortalecer" la cooperación multilateral frente a las "amenazas" que afectan la seguridad en Suramérica.

"Bolivia expresa su más firme condena ante el atentado perpetrado en el departamento del Cauca, República de Colombia, que ha ocasionado la lamentable pérdida de vidas humanas y numerosas personas heridas", expresó la Cancillería en un comunicado.

El Ministerio de Exteriores también manifestó sus "más sentidas condolencias" y su deseo "por la pronta recuperación de las personas afectadas por este trágico hecho".

Bolivia señaló "su rechazo absoluto a toda forma de terrorismo y violencia contra la población civil, conforme al derecho internacional" e hizo hincapié en "fortalecer la cooperación regional y multilateral para enfrentar las amenazas que afectan la seguridad, la estabilidad democrática y el bienestar de nuestras naciones".

El ataque fue perpetrado en un punto del municipio de Cajibío (Cauca), donde un cilindro lleno de explosivos, lanzado por un grupo de las disidencias de las FARC, según el Ejército, cayó sobre un autobús y destruyó también otros vehículos que circulaban por la carretera, así como un tramo de la vía.

Cajibío es un municipio situado a 35 kilómetros de Popayán, capital del Cauca (suroeste).

El viernes también fueron atacados con cilindros llenos de explosivos dos batallones, sin causar víctimas, según fuentes oficiales.

El Ejército atribuyó el atentado del sábado y el del viernes, contra los batallones en Cali y Palmira, a la columna Jaime Martínez, que forma parte del Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de las FARC.

El bloque está dirigido por Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, el hombre más buscado de Colombia, por quien el Gobierno ofrece una millonaria recompensa.EFE