Una concentración ante 'Génova' reclama al PP el apoyo la prórroga del alquiler y carga contra su uso "especulativo"

Una concentración ante la sede nacional del PP en la calle Génova de Madrid ha reclamado este domingo a los 'populares' que permitan la aprobación de la prórroga automática de los alquileres que vencen 2026 y 2027 que se someterá a su votación definitiva en el Congreso este martes, 28 de abril, sin que cuente con una mayoría suficiente ante el rechazo expresado por este partido, Vox y Junts.

Además de la prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual, la norma recoge una limitación extraordinaria de la actualización anual de la renta de los contratos de arrendamiento de vivienda.

La ley está en vigor desde su aprobación en Consejo de Ministros y posterior publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), esto es el 20 de marzo, y los ministros y diputados de Sumar han venido llamando a los inquilinos para que pidan a sus caseros la prórroga automático de los alquileres.

Sin embargo, como todo decreto ley tiene que someterse a una votación definitiva en el Congreso para su convalidación o derogación en un plazo de treinta días según lo establecido en la Constitución.

Tras una pancarta en la que se podía leer '1860 familias en riesgo de desahucio invisible. Esto no es mercado, esto es expulsión', 'Esta casa no está en venta. No nos vamos. Casa 47. Recupera esta vivienda. No a los fondos buitre', los congregados han censurado que PP, Vox y Junts vayan a votar el martes "con el rentismo y los especuladores".

En declaraciones a los medios durante la concentración, el responsable de Urbanismo y Vivienda de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), Quique Villalobos, ha cargado contra el "uso antisocial" de la vivienda que hace el PP, que se "pone de los caseros, que hasta la fecha lo que han demostrado es ser un gremio de avaros y que están en contra de la gente".

"El PP tiene que defender, si dice que tanto ama la Constitución Española, los artículos 47 y 33 de la Carta Magna. No se puede hacer un uso antisocial de la propiedad y no se puede utilizar la vivienda para especular", ha denunciado el portavoz vecinal.

Así, ha censurado "la forma especulativa" en la que en su opinión el PP afronta la problemática de la vivienda. "A este paso los precios que quieren imponer en la vivienda, lo único que hacen es expulsar a la gente de las ciudades para que vengan más y más turistas, gente de rentas altas, gente que quieren utilizar la ciudad como una especie de plataforma para vivir como Dios mientras el resto tiene que vivir a cientos de kilómetros de donde trabaja", ha censurado.

Por su lado, la portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, Valeria Racu, ha hecho un llamamiento al PP para que deje de ser un partido "que gobierna para rentismo" y apoyen una prórroga del alquiler que le reclaman "la mayoría de sus votantes".

"La mayoría de sus votantes quieren que el martes voten a favor de la prórroga. No pueden dejar una vez más claro que no están de la mano de la gente, sino que están de la mano de los especuladores", ha apuntado Racu, que ha advertido que "cuando el PP gobierna para el rentismo, la alternativa es irse a la calle".

Según ha explicado, "en poco más de 24 horas" se ha enviado "más de 80.000" correos electrónicos a los diputados del PP y de Vox "para dejarles claro que la gente" necesita que esta "medida de mínimos" salga adelante. "Animamos a todo el mundo a sumarse también a mandar esos correos antes de la votación del martes y animamos a todo el mundo a que pida la prórroga, si se puede acoger a la prórroga, porque sigue siendo válida hasta el martes", ha apuntado.

En cualquier caso, ha indicado que se trata de "un parche" para recalcar la necesidad de "medidas estructurales" ante la problemática de la vivienda que permitan garantizar el "derecho a la vivienda para todo el mundo". Según ha apuntado, es una "medida de mínimos" que supondría "un respiro, un poquito de paz en esto que supone la crisis habitacional hoy en día".

"Llevamos años exigiendo contratos indefinidos, que bajen los alquileres y que podamos realmente quedarnos en casa (...) Necesitamos también recuperar todas las viviendas que se malvendieron a los fondos buitre", ha ejemplificado la portavoz, que ha indicado que, aunque se acojan a una prórroga, en muchos casos "no se puede pagar".

En caso de que finalmente esta medida no saliera adelante, la portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid ha avanzado que continuarán las movilizaciones porque "las prórrogas son válidas". "No nos vamos, nos quedamos", ha recalcado.