Hizbulá condena acusaciones de Netanyahu y defiende sus acciones "legítimas" en el Líbano

El Cairo, 26 abr (EFE).- El grupo libanés chií Hizbulá defendió este domingo que sus ataques son "legítimos" por las "persistentes violaciones" israelíes del alto el fuego en el Líbano y condenó las acusaciones del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, de "socavar" la tregua.

En un comunicado, Hizbulá sostuvo que "los continuos ataques de la resistencia contra posiciones israelíes" en su territorio ocupado y el bombardeo de asentamientos enemigos "en el norte de la Palestina ocupada constituyen una respuesta legítima a las persistentes violaciones del alto el fuego por parte del enemigo desde el primer día de la tregua temporal".

Netanyahu afirmó este domingo que el grupo chií está "desintegrando el alto el fuego" en la frontera con el Líbano y aseguró que están "actuando enérgicamente de acuerdo con las reglas que han acordado con Estados Unidos e, incidentalmente, también con el Líbano".

Hizbulá advirtió del "grave peligro que supone intentar implicar al Gobierno libanés en un acuerdo bilateral alcanzado únicamente entre él y Washington, en el que el Líbano no tuvo voz ni voto, y por lo tanto no lo aprobó".

El grupo aseguró, asimismo, que las "violaciones (israelíes) han superado las 500 por tierra, mar y aire, incluyendo bombardeos, ataques con bombas y la destrucción de viviendas, lo que ha provocado decenas de mártires y heridos".

Recordó que las autoridades libanesas aseguraron que la prórroga de la tregua durante varias semanas más "debía propiciar un verdadero alto el fuego", pero que "en lugar de eso (Israel) intensificó su agresión y ataques, confirmando su naturaleza criminal".

Hizbulá afirmó que las "continuas violaciones del alto el fuego por parte del enemigo, sus ataques y, sobre todo, su continua ocupación del territorio libanés y las violaciones de su soberanía, recibirán una respuesta y una resistencia dispuestas a defender su tierra y su pueblo".

El grupo dice que no espera ni confía "en una diplomacia fallida que ha demostrado su ineficacia ni en una autoridad que no protege su patria".

Las declaraciones se producen después de que el Ejército israelí atacara varias localidades del sur de Líbano tras la orden anoche de Netanyahu de golpear "con contundencia" al grupo chií tras reportarse este sábado dos proyectiles y un dron lanzados desde el Líbano hacia territorio israelí. EFE