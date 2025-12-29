Joan Laporta, citado como investigado por una presunta estafa en 2016

La jueza encargada del Juzgado de Instrucción 22 de Barcelona ha solicitado la comparecencia de representantes de Core Store y CSSB Limited el próximo 16 de enero, después de que la causa sobre una presunta estafa fuera reabierta en noviembre por decisión de la Audiencia de Barcelona. Este proceso involucra al presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, quien ha sido citado en calidad de investigado por su supuesta participación en una operación financiera que habría provocado un perjuicio de 100.000 euros a una inversora. Según reportó el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) en un comunicado recogido el lunes, junto a Laporta también están citados el vicepresidente del club Rafael Yuste, el economista Xavier Sala i Martín y el exdirector general Joan Oliver, todos considerados parte central de la querella presentada.

De acuerdo con la información publicada por El Periódico, la investigación se centra en una denuncia formulada por una inversora que asegura haber sido víctima de un engaño por parte de los responsables del club y de dos empresas con presuntos vínculos con ellos. La denunciante sostiene que invirtió 100.000 euros con el objetivo de obtener una rentabilidad del 6%, acuerdo que se realizó a través de las compañías Core Store y CSSB Limited. Pese a esa expectativa, afirma que solo logró recuperar 12.500 euros de la cantidad depositada.

El TSJC, citado por distintos medios, precisó que la querella inicial fue archivada, pero posteriormente un recurso ante la Audiencia de Barcelona consiguió revertir esta decisión. El tribunal consideró que existían indicios suficientes presentados por la demandante para justificar el reinicio de una investigación judicial sobre los hechos ocurridos en 2016. A raíz de este pronunciamiento, el caso avanzó y ahora se solicita la declaración de las personas y entidades supuestamente implicadas.

Según consignó El Periódico, la afectada realizó su inversión a través de sociedades presuntamente relacionadas con los investigados. El compromiso era obtener una rentabilidad pactada del 6%, pero el resultado fue la recuperación de tan solo una fracción de la suma invertida. Esta situación fue la base de la demanda, que llegó a involucrar no solo a directivos actuales y anteriores del club catalán, sino también a consorcios y empresas vinculadas a los mismos, lo que amplía el alcance de la causa.

El tribunal, tras recibir el recurso presentado por la demandante, enfatizó que la información aportada ofrece motivos suficientes para abrir vías de investigación. Las comparecencias del próximo 16 de enero tendrán como objetivo esclarecer el grado de implicación de los acusados y el funcionamiento de las sociedades mencionadas en el supuesto esquema fraudulento, según detalló el TSJC.

La noticia, difundida por el propio Tribunal Superior de Justicia de Catalunya y ampliada por El Periódico, señala que la titular del Juzgado de Instrucción 22 ha extendido la citación no solo a Laporta y otros directivos o exdirectivos del club, sino también a los representantes legales de Core Store y CSSB Limited. Las pesquisas buscan determinar la naturaleza exacta de la relación entre las empresas investigadas y los responsables del FC Barcelona.

El caso cuestiona la gestión de inversiones y la transparencia en operaciones financieras vinculadas a figuras de alto perfil dentro del FC Barcelona. Con la reapertura ordenada por la Audiencia de Barcelona, la atención judicial se centrará en la veracidad de los compromisos asumidos por las personas y entidades implicadas, así como en las consecuencias materiales para la parte demandante.

Según reiteró el TSJC, la decisión del tribunal responde a la existencia de indicios que justifican la reanudación de las diligencias para identificar responsabilidades y esclarecer los hechos. Las declaraciones previstas de Laporta, Yuste, Sala i Martín, Oliver y los representantes de las sociedades investigadas constituirán el siguiente paso en el tratamiento judicial de la denuncia presentada.