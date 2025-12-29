El Comité de Apelación reduce a un partido la clausura parcial del Ramón Sánchez-Pizjuán

Después de que el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) calificara los sucesos como "infracciones muy graves" y estableciera un cierre parcial de la Grada de Gol Norte del estadio Ramón Sánchez-Pizjuán durante tres partidos, el Comité de Apelación ha modificado el fallo inicial al considerar los hechos como graves y no de la máxima gravedad. Según informó el Sevilla FC, esto deriva en una reducción tanto de la sanción deportiva como de la multa económica impuesta por los incidentes producidos en el derbi de LaLiga EA Sports ante el Real Betis el pasado 30 de noviembre.

De acuerdo con la información publicada por el club en su sitio web y recogida por medios nacionales, la instancia de Apelación de la RFEF estimó parcialmente el recurso presentado por el gabinete jurídico del Sevilla FC. Como resultado, la clausura parcial del Ramón Sánchez-Pizjuán se limitará a un partido y afectará específicamente a los sectores N20, N11 y N12 del graderío bajo del Gol Norte. Durante este encuentro, esas zonas permanecerán cerradas al público. La multa asignada al club también se redujo de los 45.000 euros iniciales a una cuantía final de 6.000 euros.

El comunicado emitido por el Sevilla recoge que el Comité de Apelación estableció un "apercibimiento de clausura total en caso de reincidencia por alteración del orden del encuentro de carácter grave", según recoge el portal oficial del club y como lo confirmó la entidad federativa. El motivo de la sanción responde a los hechos ocurridos en la jornada 14 del campeonato, cuando, en el minuto 88 del partido, el colegiado Munuera Montero debió interrumpir el juego durante más de 15 minutos tras el lanzamiento de objetos, entre ellos mecheros y botellas, desde la grada hacia los jugadores del Real Betis. Uno de estos objetos, una botella, estuvo a punto de alcanzar al portero visitante Álvaro Valles. El partido se reanudó más tarde sin nuevos incidentes, y el marcador finalizó con un resultado de 0-2 a favor del conjunto visitante.

El medio sevillista especificó que la gravedad atribuida a los hechos generó que Apelación aplicara un criterio diferente al que inicialmente aplicó Disciplina, en cuanto a la distinción entre hechos graves y muy graves. La rebaja en las sanciones representa una rectificación importante sobre la primera resolución emitida, aunque la RFEF advierte que en caso de nuevos comportamientos similares se adoptarán sanciones mayores, incluidas medidas de cierre total del estadio.

El Sevilla FC, según publicó en su sitio web, informó que agotará todas las vías jurídicas que estén a su disposición para defender sus intereses en este expediente. El club anunció que recurrirá la decisión ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAD) con el objetivo de obtener una revisión al alza de la rebaja de la sanción. En sus declaraciones públicas, el club agregó que también tiene intención de recurrir ante Apelación la sanción de seis partidos impuesta al jugador Marcao, quien resultó expulsado en un encuentro anterior disputado frente al Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu, según precisó tanto la entidad como el propio gabinete jurídico del equipo.

De acuerdo con lo consignado por la prensa deportiva y por el propio Sevilla, estos incidentes durante el derbi sevillano han generado atención y debate dentro del fútbol español sobre la seguridad en los estadios y la respuesta disciplinaria de la federación a actos considerados graves. El caso se mantiene abierto a futuras resoluciones, tanto en el ámbito disciplinario deportivo como judicial, mientras el club continúa utilizando los mecanismos previstos en la normativa para la defensa de sus intereses.