(Crónica) El Kosner Baskonia se lleva la batalla del Pazo ante el Río Breogán

En los compases más tensos del enfrentamiento, Rodions Kurucs aseguró la victoria del Kosner Baskonia desde la línea de tiros libres, consolidando un final repleto de alternativas que mantuvo la incertidumbre hasta los últimos instantes. Según informó Europa Press, el conjunto vitoriano consiguió su tercer triunfo consecutivo al superar al Río Breogán por un marcador de 103 a 100 en el Pazo Provincial dos Deportes de Lugo, resultado que fortalece su posición en la lucha por los puestos de acceso a la Copa del Rey y complica las aspiraciones del equipo gallego.

La decimotercera jornada de la fase regular de la Liga Endesa enfrentó a dos equipos con dinámicas opuestas. El Kosner Baskonia, dirigido por Paolo Galbiati, consolidó su progresión en la clasificación gracias a una actuación coral y resolutiva en los momentos críticos. Por su parte, el Río Breogán de Luis Casimiro, pese a un inicio prometedor y al liderazgo de Francis Alonso, quedó a dos victorias del objetivo copero tras este revés, como detalló Europa Press.

Durante gran parte del encuentro, el dominio en el marcador correspondió a los locales, que lograron mantenerse en la delantera durante 23 minutos y 40 segundos. El primer cuarto concluyó con una ventaja significativa para el Breogán, que se fue arriba por 25 a 18. Este rendimiento se sustentó en un ritmo ofensivo alto y la regularidad de Francis Alonso, principal referente anotador del equipo lucense. El medio Europa Press consignó que el Breogán llegó a disfrutar de una diferencia máxima de nueve puntos, alentado por el ambiente en las gradas y las alternancias en la conducción del juego.

La reacción del Baskonia se materializó en el segundo cuarto. Una racha de 0-13 resultó decisiva y cambió por completo el desarrollo del partido. Esta secuencia permitió a los visitantes equilibrar el marcador y marcharse al descanso con una mínima ventaja de 50 a 48, tras un periodo en el que el Baskonia se mostró particularmente solvente en ataque, endosando 32 puntos en apenas diez minutos. Europa Press subrayó el impacto de este cambio de guión, que derivó en un encuentro de rachas cortas y sucesivos cambios de dominador.

El tercer cuarto mantuvo la tónica de igualdad, finalizando 78 a 77 a favor del Breogán, lo que dejó el desenlace completamente abierto. Las alternativas fueron constantes y se acentuó la tensión en las gradas, pues ninguno de los dos equipos logró romper la paridad de manera definitiva. El papel de los jugadores exteriores cobró mayor relevancia y cada error se pagó con puntos en contra, según publicaron distintos despachos de Europa Press.

En el último cuarto, el Baskonia desplegó un juego más eficiente y supo aprovechar los errores defensivos de su rival. Markus Howard anotó un triple fundamental al que sumó un tiro libre adicional, estableciendo una diferencia psicológica en el tramo decisivo. Posteriormente, Timothé Luwawu-Cabarrot conectó otro triple relevante, haciéndose con el liderato de anotación del equipo vitoriano. Finalmente, Rodions Kurucs selló la victoria desde la línea de tiros libres en los últimos segundos, registrando una valoración de 25 y destacando como líder del Baskonia en este final apretado, tal como precisó Europa Press.

Por el Río Breogán, Francis Alonso concluyó como máximo exponente ofensivo local, firmando 21 puntos y alcanzando una valoración total de 24. A pesar de su regularidad y eficacia a lo largo de los cuarenta minutos, su aportación no resultó suficiente para revertir la derrota que aleja al equipo gallego de la Copa del Rey, confirmó Europa Press.

En el balance estadístico, destaca que el Baskonia apenas se mantuvo por delante en el marcador durante 8 minutos, aunque fue suficiente para adjudicarse el triunfo. El partido resultó exigente tanto psicológicamente como tácticamente, dadas las múltiples alternancias y el nivel de acierto en las ofensivas colectivas, según se desprende de la información publicada por Europa Press.

Para el conjunto dirigido por Paolo Galbiati, esta victoria no solo representa un impulso en la carrera hacia la Copa del Rey, sino que refuerza la confianza colectiva en una fase del calendario caracterizada por la exigencia y la necesidad de encadenar resultados positivos. Mientras tanto, el Río Breogán deberá afrontar los próximos compromisos con la presión añadida de estar obligado a recortar distancias en la clasificación si aspira a revertir la tendencia negativa y mantener opciones en la competición copera, según el repaso final ofrecido por Europa Press.