Agencias

China rechaza las críticas de Zelenski y recalca que "apoya todos los esfuerzos" para lograr la paz en Ucrania

Guardar

El Gobierno de China ha rechazado este lunes las críticas del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y ha recalcado que "apoya todos los esfuerzos" para lograr un acuerdo de paz que ponga fin a la invasión rusa de Ucrania, desatada en febrero de 2022 por orden del mandatario ruso, Vladimir Putin.

"China apoya todos los esfuerzos que lleven a una solución pacífica a la crisis ucraniana y espera que todas las partes alcancen cuanto antes un acuerdo de paz justo, duradero y vinculante a través del diálogo y las negociaciones", ha dicho el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Lin Jian.

Así, ha subrayado en una rueda de prensa desde Pekín que "desde el estallido de la crisis en Ucrania, China ha mantenido una estrecha comunicación con todas las partes relevantes, incluidas Rusia y Ucrania, y ha estado comprometida con promover un alto el fuego y poner fin a la guerra".

"Los esfuerzos de China son evidentes para la comunidad internacional", ha destacado Lin, quien ha hecho hincapié en que el gigante asiático "seguirá jugando un papel constructivo" para lograr un acuerdo de paz, según ha recogido el diario chino 'Global Times'.

Pekín ha respondido así a unas recientes declaraciones de Zelenski en las que aseguró que "no ve una disposición por parte de China para sumarse a la vía de paz". "Siempre hemos querido que China presione a Rusia para detener la guerra, pero desafortunadamente no lo ha hacho", sostuvo.

"China, por contra, ha aumentado el volumen de las importaciones de energía rusa", lamentó Zelenski, quien argumentó que "Rusia gasta el dinero de la exportación de su energía en la guerra". "Por desgracia, este es el papel de China a día de hoy", apostilló, según recogió la agencia ucraniana de noticias UNN.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

CaixaBank, reconocida por su trabajo en favor del bienestar de sus empleados

La entidad financiera ha sido distinguida por un programa integral que impulsa desde el equilibrio emocional hasta el apoyo económico, reconociendo así su enfoque pionero para atender las distintas dimensiones de la calidad de vida laboral entre su personal

CaixaBank, reconocida por su trabajo

El lado más íntimo de la Navidad de Norma Duval: familia, ausencias y un plan especial de Nochevieja

Norma Duval comparte cómo ha vivido unas fiestas marcadas por la cercanía familiar, el recuerdo de su sobrino fallecido y su deseo de combinar reuniones tranquilas en Madrid con un fin de año en compañía de su pareja

El lado más íntimo de

El fraude del 'hijo en apuros', las suplantaciones y el secuestro silencioso de cuentas lideran las estafas en WhatsApp

Expertos advierten sobre tácticas cada vez más sofisticadas que utilizan la popular app de mensajería para engañar a usuarios, acceder a información confidencial y robar cuentas, con incidentes que han aumentado significativamente durante este año, según Check Point Research

Infobae

Loterías paga más de 1.316 millones de euros en premios del Sorteo de Navidad 2025

Más de 1.300 millones de euros alcanzaron a los españoles tras la celebración anual, con números como el 79.432 trayendo alegría a León y Madrid, mientras el reparto de premios impactó diversas provincias del país según datos oficiales

Loterías paga más de 1.316

Sanidad inicia el trámite para limitar la jornada laboral de los residentes en Formación Sanitaria Especializada

El gobierno abre un proceso de consulta pública para revisar la normativa vigente, alertando sobre extensos turnos que afectan la salud de los especialistas en prácticas, e invita a enviar sugerencias hasta enero de 2026 por correo electrónico

Sanidad inicia el trámite para