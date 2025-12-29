China rechaza las críticas de Zelenski y recalca que "apoya todos los esfuerzos" para lograr la paz en Ucrania

El Gobierno de China ha rechazado este lunes las críticas del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y ha recalcado que "apoya todos los esfuerzos" para lograr un acuerdo de paz que ponga fin a la invasión rusa de Ucrania, desatada en febrero de 2022 por orden del mandatario ruso, Vladimir Putin.

"China apoya todos los esfuerzos que lleven a una solución pacífica a la crisis ucraniana y espera que todas las partes alcancen cuanto antes un acuerdo de paz justo, duradero y vinculante a través del diálogo y las negociaciones", ha dicho el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Lin Jian.

Así, ha subrayado en una rueda de prensa desde Pekín que "desde el estallido de la crisis en Ucrania, China ha mantenido una estrecha comunicación con todas las partes relevantes, incluidas Rusia y Ucrania, y ha estado comprometida con promover un alto el fuego y poner fin a la guerra".

"Los esfuerzos de China son evidentes para la comunidad internacional", ha destacado Lin, quien ha hecho hincapié en que el gigante asiático "seguirá jugando un papel constructivo" para lograr un acuerdo de paz, según ha recogido el diario chino 'Global Times'.

Pekín ha respondido así a unas recientes declaraciones de Zelenski en las que aseguró que "no ve una disposición por parte de China para sumarse a la vía de paz". "Siempre hemos querido que China presione a Rusia para detener la guerra, pero desafortunadamente no lo ha hacho", sostuvo.

"China, por contra, ha aumentado el volumen de las importaciones de energía rusa", lamentó Zelenski, quien argumentó que "Rusia gasta el dinero de la exportación de su energía en la guerra". "Por desgracia, este es el papel de China a día de hoy", apostilló, según recogió la agencia ucraniana de noticias UNN.