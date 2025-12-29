China bajará en 2026 los aranceles de importación de ciertos productos sanitarios e industriales

El documento emitido por la Comisión Aduanera de Aranceles del Consejo de Estado señala que se eliminarán los aranceles que afectan a micromotores, máquinas de impresión y ácido sulfúrico, pasando estos productos a estar sujetos a los gravámenes de “nación más favorecida” (MFN, por sus siglas en inglés). Esta decisión se alinea con el objetivo de ajustar la política arancelaria del país y facilitar la entrada de productos clave en el mercado nacional. Según informó el Gobierno chino, la medida implica también una reducción de tarifas sobre ciertos productos sanitarios e industriales a partir de 2026.

De acuerdo con la información divulgada este lunes, el Ejecutivo de Pekín planea reducir en 2026 los aranceles aplicados a una serie de insumos estratégicos vinculados tanto al sector sanitario como al industrial. Entre los productos beneficiados por la reducción de tarifas destacan aquellos fabricados a partir de materias primas como el polvo negro reciclado, un componente importante en la fabricación de baterías de litio, utilizado ampliamente en la industria tecnológica. Según consignó el documento de la Comisión Aduanera de Aranceles, estos cambios buscan reforzar las sinergias entre los mercados y los recursos nacionales e internacionales, lo cual, en palabras del organismo, favorecerá la competitividad de sectores clave de la economía china.

El medio detalló que los componentes hidráulicos, las correas de transmisión, la sangre artificial y los kits de diagnóstico para enfermedades específicas también figuran entre los productos que verán reducidas sus tarifas de importación. La medida contempla que, para 2026, los aranceles de 935 materias primas se ubiquen por debajo de los niveles establecidos bajo el estatus de nación más favorecida. Esto supone un ajuste dirigido a facilitar la entrada de bienes considerados fundamentales para la cadena industrial y el avance tecnológico del país, según publicó la prensa oficial china.

La decisión se inscribe dentro de una política dirigida a mejorar tanto la competitividad global de las empresas nacionales como la integración de China en las cadenas de suministro internacionales. De acuerdo con lo comunicado, el gobierno argumentó que la reducción de los aranceles en productos como el polvo negro reciclado para baterías de litio responde a la necesidad de asegurar el abastecimiento de materiales prioritarios en la transición hacia energías limpias y tecnologías relacionadas. Los cambios también alcanzan a artículos esenciales del ámbito médico, entre los cuales se destacan la sangre artificial y los kits de diagnóstico, componentes críticos para el sistema sanitario.

El Consejo de Estado expuso que el nuevo esquema arancelario facilitará el acceso de la industria local a insumos importados a costos más competitivos y promoverá la diversificación de proveedores internacionales, según reportó el documento difundido públicamente. En el caso particular de los productos cuya tarifa pasará a ser la de nación más favorecida, como los micromotores y el ácido sulfúrico, se prevé que la eliminación completa de aranceles estimulará la importación y contribuirá a una mayor eficiencia en sectores industriales sensibles.

Las autoridades chinas argumentan que esta iniciativa pretende fortalecer la sincronización entre las capacidades de los mercados internacionales y las necesidades de las empresas nacionales. Según el documento del Gobierno, el descenso de aranceles se perfila como un instrumento para dinamizar la innovación tecnológica, reducir los costos de producción y responder a la evolución del comercio mundial, especialmente ante la creciente importancia de los materiales avanzados y equipos médicos en la economía global.

El texto divulgado también subraya el alcance de la reforma arancelaria, que incluye un amplio número de categorías de materias primas, con el objetivo de posicionar a China en un contexto de mayor apertura comercial. El medio oficialista añadió que la selección de los 935 productos responde tanto a prioridades industriales como a la estrategia de integración de cadenas globales, orientada a fortalecer la autonomía tecnológica y garantizar el desarrollo sostenible.

La Comisión Aduanera de Aranceles puntualizó que el nuevo esquema estará vigente a partir de 2026 y que se revisará de acuerdo con las circunstancias del mercado nacional e internacional. El proceso de reducción y eliminación de aranceles se realizará de manera gradual para facilitar la adaptación de los actores económicos implicados, según concluye el texto emitido.