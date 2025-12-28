Sabadell reparte 370 millones de euros este lunes entre sus accionistas

El dividendo extraordinario anunciado por Banco Sabadell, que corresponde a 2.500 millones de euros gracias a la venta de su filial TSB, forma parte de un programa amplio de remuneración al accionista que la entidad catalana aprobó en su última junta, una sesión que estuvo marcada por la oferta pública de adquisición (OPA) lanzada por BBVA. Según reportó el medio de comunicación, este lunes Banco Sabadell concretó el segundo pago anticipado de beneficios de 2025: 370 millones de euros distribuidos entre sus accionistas, equivalentes a un desembolso de 0,07 euros por título.

De acuerdo con la información publicada, estos 370 millones de euros se suman a los 370 millones entregados ya en agosto con el primer dividendo a cuenta, también de 0,07 euros por acción. Entre ambos pagos, Sabadell ha destinado 740 millones de euros a sus accionistas, cifra que representa el 46% de los resultados logrados hasta septiembre. La política de remuneración que la entidad aprobó contempla, además, un tercer pago a cuenta en marzo o abril de 2026.

El medio consignó que este esquema de pagos anticipados y dividendos se enmarca en el plan estratégico de la entidad para el periodo comprendido entre 2025 y 2027. Banco Sabadell prevé distribuir durante ese tiempo un total de 6.300 millones de euros entre dividendos en efectivo y recompras de acciones. Entre los compromisos asumidos se encontraba la distribución del 60% de los beneficios netos ordinarios obtenidos a lo largo del trienio, el reparto de cualquier exceso de capital sobre el 13% y el citado dividendo extraordinario resultado de la venta de TSB.

Para el ejercicio de 2025, Sabadell estima que el reparto en dividendos y recompra de títulos alcanzará los 1.300 millones de euros, según detalló el medio de comunicación. Posteriormente, para los años 2026 y 2027, el banco prevé repartir al menos 2.500 millones de euros a sus accionistas, sumando así la cantidad global del programa anunciado.

La última junta general de accionistas, momento en que se ratificó esta política de remuneración, estuvo fuertemente condicionada por la OPA presentada por BBVA, una operación que no llegó a concretarse pero que incidió en la dinámica interna del banco y en las expectativas de los inversores, según agregó el medio. Bajo este contexto, la aprobación de un plan de pagos de esta magnitud refuerza el compromiso de Sabadell con la retribución a sus socios.

El pago de este lunes supone el segundo desembolso de tres previstos a cuenta de los resultados anuales de 2025, en consonancia con la estrategia de anticipar la remuneración y aportar visibilidad sobre el retorno para el accionista durante los años siguientes. El tercer dividendo, programado para distribuirse entre marzo y abril de 2026, completará el calendario de pagos anticipados, mientras que la cuantía final para cada ejercicio variará en función de los resultados y del capital excedente según las cuentas auditadas y las condiciones del mercado.

En su pronóstico, la entidad calcula que, tras distribuir los 1.300 millones en 2025, la cantidad fijada para 2026 y 2027 responde a la evolución de los beneficios y a la liquidez disponible, integrando la política de recompras de títulos como fórmula complementaria al pago en efectivo. La recompra de acciones permite reducir el número de títulos circulantes y, en consecuencia, eleva el valor relativo de cada acción que permanece en poder de los accionistas, tal como detalló el medio.

La venta de la filial británica TSB, que motiva el dividendo extraordinario de 2.500 millones de euros, supuso una operación relevante para Sabadell, ya que impactó tanto en los resultados de la entidad como en la estrategia futura. El banco destinó la totalidad de esta plusvalía al pago directo a los accionistas, reforzando el atractivo de la acción como inversión y elevando el retorno anualizado para quienes mantienen su participación en la compañía.

La suma total aprobada hasta 2027 situará a Sabadell entre los bancos con mayor proporción de beneficios entregados a sus accionistas en Europa, según consignó el medio de comunicación. La entidad considera que, con estas medidas, puede mejorar la percepción de la estabilidad y la rentabilidad de su acción en el mercado bursátil, al tiempo que responde a la competencia estratégica derivada de movimientos como la OPA de BBVA.