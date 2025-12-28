La junta de Guinea "neutraliza" un "grupo armado" con "intenciones subversivas" antes de las presidenciales

El Mando Operativo de Seguridad Interior de Guinea hizo público el despliegue de un operativo en el que logró detener y desarticular por completo un supuesto “grupo armado” señalado de tener “intenciones subversivas”, acción realizada en la capital, Conakry, de cara a la celebración de elecciones presidenciales. Según detalló el medio Media Guinée, la autoridad confirmó que la operación ocurrió el sábado, justo un día antes de los comicios en los que el jefe de la junta militar, Mamady Doumbouya, se presenta como principal candidato luego de la exclusión de rivales considerados de peso.

De acuerdo con la información divulgada por el Mando Operativo de Seguridad Interior en un comunicado, la intervención fue posible “a partir de información fiable”, lo que permitió la “neutralización completa del grupo y la detención de los individuos implicados, tras varios intercambios de disparos”. La junta afirmó que los aprehendidos pertenecen a una estructura armada con propósitos considerados como una amenaza para la seguridad nacional, y aunque no ofreció detalles adicionales sobre el operativo, remarcó que no se brindaría mayor información sobre un posible vínculo con las elecciones presidenciales en curso.

El comunicado oficial añadió que “se ha abierto una investigación judicial para identificar todas las ramificaciones de este asunto y establecer responsabilidades, en línea con las leyes en vigor”. En esa línea, las autoridades buscarán determinar el alcance total de las acciones de este grupo y la posible red de apoyo que haya participado en los hechos. Tal como señaló la declaración, las investigaciones pretenden establecer el grado de responsabilidad de todos los actores relacionados, conforme a la normativa vigente en Guinea.

De acuerdo con el comunicado, el gobierno militar garantizó a la ciudadanía que “no existe ninguna amenaza inmediata” para el país y dirigió un llamado a mantener la calma, continuar con las actividades cotidianas y colaborar con los cuerpos de seguridad. Además, la junta instó a la población a actuar con responsabilidad y a proporcionar información relevante que contribuya a la tranquilidad y al buen desarrollo del proceso electoral. Al final del mensaje, las autoridades expresaron un reconocimiento explícito a las fuerzas de seguridad por su “profesionalidad” y su “sentido elevado del deber para la protección de personas y bienes”.

El medio Media Guinée confirmó que el sábado, el propio líder de la junta, Mamady Doumbouya, instruyó “firmemente” a las fuerzas del orden a “bloquear cualquier disidencia que intente sabotear el proceso electoral”. Estas palabras fueron difundidas en el contexto de una jornada de tensión política, a pocas horas de la apertura de las urnas, y tras semanas de advertencias oficiales sobre posibles intentos de desestabilización.

Mamady Doumbouya, quien encabezó el golpe de Estado que desplazó del poder a Alpha Condé en septiembre de 2021, representa la principal figura en estos comicios, luego de la eliminación de las candidaturas de dirigentes opositores considerados relevantes por organismos internacionales y nacionales. Desde su llegada al poder, Doumbouya enfrentó acusaciones sobre una deriva autoritaria y fue objeto de críticas por declarar su intención de no presentarse a las elecciones una vez concluido el período de transición, promesa que no cumplió, según consignó Media Guinée.

En el contexto de la neutralización del grupo y a horas de las elecciones, el gobierno extremó sus recomendaciones e insistió en la vigilancia y la serenidad entre la población. Las autoridades reiteraron la importancia de sostener la paz social y mantener abiertas todas las vías de comunicación entre ciudadanía y cuerpos policiales para garantizar la estabilidad durante este periodo considerado sensible.

La operación anunciada se suma a un clima electoral marcado por la ausencia de candidaturas de la oposición más significativa, lo que llevó a señalar a Doumbouya como el claro favorito en un proceso donde diversos sectores y medios internacionales han resaltado las tensiones y las limitaciones a la competencia electoral. Tal como publicó Media Guinée, hasta el momento la junta se abstuvo de dar detalles sobre la identidad de los detenidos o sobre la posible conexión del grupo con actores políticos.

El proceso de investigación judicial en curso será el encargado de dilucidar las vías de financiamiento, apoyo logístico y posibles motivaciones del grupo neutralizado. Mientras tanto, las autoridades aseguraron que las actividades nacionales no se encuentran bajo una amenaza inminente, con el objetivo de mantener el flujo habitual de vida cotidiana y la participación en el evento electoral.

El actual contexto político, según la cobertura de Media Guinée, evidencia el control estricto que ejerce la junta sobre el desarrollo de las elecciones, así como las estrategias implementadas para garantizar su desarrollo, entre las que destacan la vigilancia reforzada, los operativos de seguridad previos y mensajes constantes dirigidos a fomentar la calma y la cooperación de la ciudadanía.

En resumen, los acontecimientos de las últimas horas en Conakry, previos a los comicios presidenciales, reflejan la decisión del gobierno militar de actuar ante cualquier eventualidad que considere una amenaza y la voluntad declarada de consolidar la estabilidad política, en medio de un proceso marcado por restricciones a la participación de la oposición y bajo una vigilancia intensa por parte de las autoridades.