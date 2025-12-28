La alerta por lluvia sube a nivel rojo en el litoral sur de la provincia de Valencia

El Centro de Coordinación de Emergencias ha difundido un boletín en el que se concreta que la alerta por lluvias de nivel rojo estará vigente en el litoral sur de la provincia de Valencia hasta las 19:59 horas del domingo, en respuesta al aviso emitido por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) que prevé precipitaciones acumuladas de hasta 180 litros por metro cuadrado en menos de 12 horas. Según publicó la Aemet, la intensidad de las lluvias previstas para el litoral sur de la provincia representa un peligro excepcional por la magnitud de los registros que podrían alcanzarse en intervalos muy breves, por lo que el episodio adverso se considera de riesgo máximo.

De acuerdo con la información proporcionada por la Aemet, el nuevo boletín advierte que el peligro se extiende durante toda la jornada del domingo, manteniéndose activas las alertas ya anunciadas para el resto del día y para el lunes. Este nivel rojo de alerta por lluvias implica la posibilidad de inundaciones repentinas, cortes en infraestructuras básicas y dificultades para la circulación viaria, circunstancia que ha llevado a las autoridades a instar a la población a que extreme las precauciones y siga las indicaciones oficiales emitidas durante el periodo de vigencia del fenómeno meteorológico extremo.

Tal como informó el medio, este tipo de aviso representa el nivel más alto dentro de la escala de alertas de la Aemet, reservándose para episodios en que existen probabilidades muy elevadas de precipitaciones torrenciales capaces de superar umbrales considerados históricos o excepcionales en la zona. El litoral sur valenciano, por su configuración geográfica y antecedentes de lluvias intensas, es particularmente vulnerable a situaciones de lluvias intensas y acumulaciones súbitas de agua, lo que justifica la decisión de mantener la alerta activa hasta el último momento del domingo.

En el detalle comunicado por la Aemet y recogido por las autoridades, la acumulación de hasta 180 litros por metro cuadrado prevista para menos de medio día constituye una cifra fuera de lo habitual incluso para episodios de lluvias intensas en la región. Según consignó el boletín, la situación puede dificultar la respuesta ante emergencias, por lo que las autoridades hicieron hincapié en la importancia de circular solo cuando resulte imprescindible y evitar áreas susceptibles de inundaciones rápidas.

El medio explica que junto al litoral sur de Valencia, se mantienen otras alertas vigentes para zonas de la región, dado que se esperan fenómenos meteorológicos significativos también en las próximas jornadas. Las autoridades y organismos de protección civil recalcaron la necesidad de prestar atención a los partes y no modificar rutinas salvo previa consulta de la evolución de las condiciones meteorológicas, ya que la rápida variabilidad del episodio podría modificar el grado de riesgo en otras zonas adyacentes.

Según detalló la Aemet, el fenómeno forma parte de un episodio de inestabilidad atmosférica caracterizado por la formación de nubes muy cargadas, capaces de descargar lluvia en volúmenes significativos en lapsos cortos. Ante este escenario, la coordinación entre los distintos servicios municipales y autonómicos está activada, con dispositivos dispuestos para intervenciones rápidas en caso de que sea necesario realizar evacuaciones o acciones de emergencia.

Entre las recomendaciones emitidas, las autoridades indicaron también la importancia de evitar atravesar barrancos, áreas subterráneas y pasos que podrían quedar anegados, además de mantener la atención constante en los canales oficiales de información meteorológica y emergencias. Según resaltó el boletín de la Aemet, este tipo de episodios puede asociarse con fuertes descargas eléctricas, rachas de viento intensas y posibilidad de que determinadas infraestructuras sufran daños localizados por el impacto del agua.

El ciclo de alertas se revisará de manera periódica durante el desarrollo del fenómeno, detalló la Aemet, con actualizaciones disponibles conforme se reciban nuevos datos de precipitación y evolución de la tormenta. Asimismo, el Centro de Coordinación de Emergencias reiteró que la fase roja implica el despliegue de recursos adicionales en los municipios más expuestos y la prealerta de los servicios de socorro para poder actuar con rapidez en caso de incidentes derivados de este episodio meteorológico extremo.

El litoral sur de la provincia de Valencia, protagonista de este aviso extraordinario, enfrenta una vigilancia especial motivada por los registros inusuales que podrían alcanzarse en cuestión de horas. El seguimiento constante de la situación permitirá ajustar las medidas preventivas y de respuesta según evolucione el evento, informaron las entidades responsables.