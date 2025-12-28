Jordi Cruyff llega a un "acuerdo verbal" con el Ajax para ser su director técnico

El acuerdo inicial entre Jordi Cruyff y el Ajax contempla que el exjugador sumará mayores atribuciones como director técnico del club, al menos hasta 2028, según el anuncio realizado por la entidad de Ámsterdam. Este pacto verbal, anunciado oficialmente por el club neerlandés, representa un paso decisivo en las negociaciones para que el hijo de Johan Cruyff encabece la estructura deportiva del Ajax a partir de febrero de 2026. Tal como publicó el propio Ajax en un comunicado, “el proceso para un nombramiento permanente se encuentra en su fase final, con varios pasos aún por completar”, en referencia a los trámites que la directiva realiza para formalizar la incorporación.

De acuerdo con lo informado por Ajax y recogido por los principales medios deportivos europeos, la llegada de Jordi Cruyff implica una reforzada relación con el club donde su padre, Johan Cruyff, marcó época tanto como jugador como entrenador. El comunicado destacado del club subraya que el objetivo es que Cruyff asuma la dirección técnica a inicios de febrero de 2026, integrándose con atribuciones ampliadas dentro del área deportiva, en un contexto donde el club busca consolidar un nuevo proyecto institucional.

El medio Ajax detalló que la vinculación de Jordi Cruyff se extendería hasta 2028, permitiendo así una planificación a medio plazo en la gestión deportiva del club. Esta decisión forma parte de una estrategia orientada a recuperar el protagonismo histórico de la entidad de Ámsterdam, que atraviesa una etapa de renovación tanto en lo estructural como en lo deportivo.

El nombramiento de Cruyff se inscribe en un contexto particular: la referencia a su paso por clubes emblemáticos como el FC Barcelona y el Manchester United, así como su experiencia previa como director deportivo del Barcelona en 2022, le otorgan un perfil idóneo para acometer el proceso de reconstrucción del Ajax. Su experiencia ejecutiva y su conocimiento del fútbol europeo constituyen aportes valorados por la directiva que, según reportó Ajax, evalúa su designación como una apuesta por la continuidad y la identidad histórica del club.

La noticia del preacuerdo fue confirmada por el club a través de sus canales institucionales, en donde se detalla la fase en que se encuentran los trámites administrativos y contractuales previos al nombramiento formal. De acuerdo con el comunicado reproducido por Ajax, “el Ajax y Jordi Cruyff han llegado a un acuerdo verbal sobre el puesto de director técnico”, resaltando que aún restan por cumplimentarse ciertos procedimientos antes del nombramiento definitivo.

Jordi Cruyff, exfutbolista con experiencia en ligas como la española y la inglesa, y figura relacionada históricamente al legado futbolístico neerlandés, vuelve así a una institución con la que mantiene lazos familiares y deportivos profundos. Ajax remarcó la intención de que el director técnico pueda iniciar su gestión con tiempo suficiente para influir en la planificación deportiva de cara a las temporadas siguientes.

La directiva aceleró los trámites para oficializarlo como responsable del área deportiva, indicando también la necesidad de completar los pasos formales que exige la normativa interna del club. Según Ajax, la designación de Jordi Cruyff busca fortalecer una estructura directiva que integre capacidad de gestión, conocimiento táctico y sintonía con los valores históricos de la entidad.

El vínculo entre el apellido Cruyff y el Ajax contiene elementos simbólicos arraigados en la historia del club, dado que Johan Cruyff, padre del futuro director técnico, forjó uno de los periodos más influyentes en la trayectoria del equipo. Bajo este contexto, la llegada de Jordi Cruyff representa, según lo explicado por Ajax, tanto una apuesta por la modernización como un regreso a una línea identitaria que ha caracterizado a la institución desde hace décadas.

La confirmación pública de este acuerdo preliminar reunió mensajes de respaldo tanto del entorno deportivo neerlandés como de exjugadores y referentes ligados al Ajax, quienes destacaron, según distintos reportes citados por Ajax, la trayectoria y las cualidades del nuevo integrador de la estructura directiva. El club prevé en el corto plazo ampliar los detalles del contrato y las responsabilidades que asumirá Cruyff una vez consolidada la fase final de los trámites administrativos.