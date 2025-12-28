El jefe de la junta defiende que las elecciones serán "libres y justas" tras votar en Birmania

Ataques armados y bombardeos han marcado el inicio de la jornada electoral en Birmania, donde se celebran las primeras votaciones tras el golpe de Estado de febrero de 2021. Según informó Myanmar Now, la región de Sagaing ha sido escenario de enfrentamientos entre el Ejército birmano y fuerzas rebeldes, con el reporte de cerca de diez fallecidos tras un ataque aéreo en Khin-U, distrito de Shwebo. Esta jornada electoral, desarrollada en un contexto de violencia sostenida y denuncias de represión, representa el intento de la junta militar por legitimar su permanencia en el poder mediante unos comicios organizados en tres fases y fuertemente cuestionados tanto dentro como fuera del país.

El jefe de la junta militar, Min Aung Hlaing, acudió a emitir su voto vestido de civil en un colegio electoral de la capital, Naipyidó, donde declaró ante los medios que "garantizamos que serán unas elecciones libres y justas". Añadió que el proceso electoral, bajo control del Ejército birmano, no permitirá que "nuestro nombre sea mancillado". Aseguró también que su futuro político dependerá del nuevo Parlamento, aunque la estructura electoral hace prever una cámara dominada por figuras afines al cuerpo castrense, según publicó Myanmar Now.

La apertura de los colegios electorales se produjo en medio de incidentes de violencia en diferentes puntos del territorio. El medio Myanmar Now reportó que en Mandalay, la segunda ciudad más grande, se lanzó un ataque con cohetes atribuido a grupos rebeldes poco después de comenzar la votación. Estos proyectiles impactaron tanto en el río Ayeyarwady como en las cercanías del Palacio de Mandalay, lo que resultó en al menos dos personas heridas, según declaraciones del ministro principal de la región, Myo Aung.

Las críticas al proceso electoral han ido en aumento desde que se anunciaron las condiciones de la votación. Tom Andrews, relator especial de Naciones Unidas sobre la situación de los Derechos Humanos en Birmania, instó a la comunidad internacional a desconocer los resultados de los comicios. Según consignó Myanmar Now, Andrews calificó la elección de proceso fraudulento, carente de legitimidad y controlado por la junta militar.

Birmania atraviesa una crisis política y social desde que el Ejército derrocó en 2021 al Gobierno legítimo para revertir los resultados de las elecciones generales de noviembre de 2020. La Liga Nacional para la Democracia (LND), liderada por la Premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi, obtuvo en esos comicios una victoria que fue invalidada por los militares. De acuerdo con el medio citado, Suu Kyi cumple una condena de 27 años de prisión por cargos considerados por sus seguidores como una persecución política. La LND fue disuelta posteriormente, al negarse a registrarse bajo las nuevas reglas impuestas por los militares, lo que la excluyó del actual proceso electoral.

Otros partidos opositores también han permanecido al margen de las elecciones, ya sea mediante llamados al boicot o por negarse a aceptar las condiciones impuestas por la junta militar. La ausencia de agrupaciones políticas de relevancia ha generado cuestionamientos sobre la legitimidad del proceso, mientras persiste la acusación de que el jefe de la junta busca asegurar la continuidad del control militar sobre las instituciones estatales y políticas en Birmania.

Diversos grupos internacionales y referentes de derechos humanos han señalado que el clima de represión y los episodios de violencia dificultan el ejercicio pleno de derechos democráticos. En ese contexto, tanto la comunidad internacional como actores locales insisten en que estas elecciones no cumplen los requisitos para ser consideradas libres ni justas, una preocupación amplificada por el escenario bélico y el control absoluto de la organización electoral por parte de la junta militar, según informó Myanmar Now.