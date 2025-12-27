Serbia anuncia la inauguración de su primera fábrica de drones a gran escala a principios de abril de 2026

Durante la ceremonia que marcó el inicio de las obras para levantar la nueva sede del Estado Mayor en el barrio de Banjica, en Belgrado, Aleksandar Vucic expuso los planes del gobierno sobre el fortalecimiento de la industria de defensa, con especial énfasis en el desarrollo nacional de tecnología aérea no tripulada. Según detalló Europa Press, el mandatario anunció que Serbia abrirá a más tardar a principios de abril de 2026 su primera fábrica de drones a gran escala, como parte de una estrategia para ampliar los recursos militares y responder a las exigencias de un escenario internacional que presenta cambios continuos.

El presidente Vucic manifestó durante su intervención que la inversión en tecnología de defensa se ha consolidado en el país, y que las Fuerzas Armadas ya cuentan con una cantidad significativa de drones, incluidos modelos conocidos como “drones kamikaze” y otros vehículos aéreos avanzados. Según consignó Europa Press, la nueva fábrica permitirá incrementar la producción y dotar especialmente a las tres principales fuerzas especiales del ejército.

El anuncio incluye la promesa de que la instalación estará en condiciones de fabricar drones “altamente sofisticados”, con el objetivo de fortalecer la seguridad nacional ante el contexto geopolítico actual. Vucic aseguró que el avance tecnológico militar busca garantizar la paz a través de la fortaleza militar; “Preservaremos la paz, y la paz se preserva con nuestra fuerza”, afirmó el presidente serbio durante el acto, tal como reportó Europa Press.

El desarrollo de esta infraestructura representa un paso central en la política de defensa del Estado, en un momento en que Serbia mantiene abiertas negociaciones para ingresar a la Unión Europea y continúa sosteniendo relaciones estrechas con Rusia. Vucic señaló que la protección de la paz requiere de un ejército y un sistema de defensa sólidos, por lo que insistió en la intención estatal de proseguir con la modernización y ampliación de la industria militar. Según publicó Europa Press, el presidente hizo un llamado a la “vigilancia y fortaleza” ante la rapidez de los acontecimientos internacionales.

En su discurso oficial, difundido también a través de sus redes sociales, Vucic destacó la dirección estratégica de invertir en el ámbito de la seguridad nacional, y remarcó que la creación de la fábrica de drones responde a la necesidad de adaptarse a los cambios tecnológicos y desafíos globales vinculados con la defensa. El mandatario expresó que la decisión de construir una planta de estas características responde a un esfuerzo por lograr autosuficiencia y robustecer la posición de Serbia en la región, según informó Europa Press.

La asignación de recursos al sector militar, especialmente a la producción de vehículos aéreos no tripulados, se presenta en consonancia con la aspiración de modernizar el equipamiento de las fuerzas especiales del país. El presidente sostuvo que la planificación contempla la dotación suficiente para cubrir las exigencias presentes y futuras, haciendo hincapié en modelos de drones con capacidades específicas adaptadas a las funciones de las unidades militares.

Esta apuesta por la industria de defensa nacional también forma parte de la postura gubernamental de mantener la autonomía estratégica en materia de seguridad. Tal como reportó Europa Press, además de anunciar la fecha de apertura de la fábrica, Vucic defendió la importancia de un desarrollo industrial propio para garantizar la capacidad de respuesta ante posibles amenazas y mejorar la preparación operativa de las fuerzas armadas serbias.

Mientras avanza en el proceso de adhesión europea, el país refuerza una política de defensa orientada al fortalecimiento interno, en el marco de una política exterior caracterizada por la cooperación con múltiples actores internacionales. De acuerdo con Europa Press, la iniciativa remarca el compromiso de Serbia de equipar a su ejército con tecnología avanzada y fomentar una base industrial militar capaz de satisfacer las necesidades nacionales, en un entorno global donde la rapidez de los cambios impone desafíos continuos.

El acto de colocación de la primera piedra de la futura sede del Estado Mayor sirvió de escenario para reiterar estos objetivos, y para alentar a las Fuerzas Armadas y a la ciudadanía a respaldar la estrategia de autosuficiencia y desarrollo militar nacional. Según publicó Europa Press, Vucic enfatizó que la preservación de la paz depende de la capacidad defensiva y de la decisión estatal de sostener inversiones en industria y tecnología de defensa.

Con la puesta en marcha de la nueva fábrica de drones y el refuerzo de la producción nacional, Serbia apunta a consolidar su independencia tecnológica en materia militar, fortalecer las capacidades de sus fuerzas especiales y asegurar una posición más sólida frente a las dinámicas actuales del escenario internacional, como ratificó el jefe del Estado durante la ceremonia celebrada en Belgrado.