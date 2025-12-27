Hallan el cuerpo sin vida de una mujer en la orilla de una playa en Málaga

Personal de los servicios sanitarios que acudió al lugar confirmó el fallecimiento de una mujer cuyo cuerpo apareció este sábado en la orilla de una playa de la ciudad de Málaga. De acuerdo con la información proporcionada por Emergencias 112 Andalucía, la Policía Nacional comunicó el hallazgo a ese sistema de emergencias durante la mañana, solicitando apoyo sanitario tras encontrar a una persona en la zona costera próxima al paseo marítimo Pablo Ruiz Picasso.

El aviso se produjo alrededor de las 09.00 horas, detalló el medio Emergencias 112 Andalucía, cuando una patrulla de la Policía Nacional localizó a la mujer en la línea de playa y requirió una ambulancia para asistirla. Tras el desplazamiento de los servicios médicos al lugar, el personal sanitario constató que la mujer no presentaba signos vitales.

En el operativo participaron agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local, que acordonaron la zona mientras los equipos médicos llevaban a cabo las maniobras de verificación. Los efectivos que acudieron al sitio se encargaron de realizar las primeras indagaciones para esclarecer las circunstancias en que se produjo el fallecimiento, según publicó Emergencias 112 Andalucía.

Al cierre del reporte, no se disponía de datos adicionales sobre la identidad de la mujer ni sobre las causas que rodearon la aparición del cuerpo, ya que la investigación continuaba en marcha. Emergencias 112 Andalucía no ofreció información sobre posibles indicios de violencia o sobre testimonios de testigos presentes en el lugar. Los cuerpos de seguridad han iniciado las gestiones correspondientes para avanzar en la identificación de la persona fallecida y determinar si existían denuncias previas relacionadas o alertas sobre personas desaparecidas en la zona del paseo marítimo Pablo Ruiz Picasso.

Emergencias 112 Andalucía especificó que la llamada se originó por parte de la Policía Nacional, lo que motivó la rápida movilización tanto de recursos policiales como sanitarios hacia el tramo de playa afectado. Por el momento, las autoridades no han hecho público ningún detalle sobre las condiciones en que se halló el cuerpo ni sobre si había objetos personales en el área que pudieran aportar pistas a la investigación.

El suceso tuvo lugar en una zona frecuentada de la capital malagueña y generó la intervención coordinada de los distintos dispositivos de emergencia. Según publicó el sistema de emergencias, la prioridad de los efectivos fue preservar la escena y asegurar una atención inmediata, seguido del inicio de las diligencias necesarias para esclarecer los hechos.