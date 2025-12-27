España condena el ataque nocturno ruso contra Kiev como una violación del derecho Internacional

Más de 4.000 edificios residenciales y más de 300 centros educativos en Kiev permanecen sin calefacción tras el reciente ataque nocturno atribuido a las fuerzas rusas, según explicó el alcalde de la capital ucraniana, Vitali Klitschko. De acuerdo con Europa Press, el bombardeo dejó al menos 28 personas heridas y ocasionó cortes en el suministro de calor en más de una tercera parte de la ciudad. El Gobierno español condenó de manera pública lo ocurrido, señalando que esta acción constituye una grave transgresión al derecho internacional.

Tal como detalló Europa Press, el ministro español de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, se manifestó tras conocerse la dimensión de los daños y el impacto en la población civil. Albares subrayó que estos ataques únicamente incrementan el sufrimiento entre los habitantes afectados y constituyen incumplimientos del orden legal internacional. El titular de Exteriores instó a detener estos bombardeos de modo inmediato y reiteró el compromiso de España en seguir respaldando a Ucrania, así como todos aquellos esfuerzos orientados a una paz justa y estable.

Según lo reportado por Europa Press, el bombardeo sobre la capital ucraniana se desarrolló en la noche anterior al pronunciamiento español y repercutió de modo severo en el funcionamiento de los servicios esenciales de la ciudad. El alcalde Klitschko indicó la magnitud del daño, detallando que miles de residentes se vieron privados de sistemas básicos de calefacción, situación agravada por las bajas temperaturas del invierno en Kiev. Debido a estos acontecimientos, centros educativos permanecieron temporalmente sin energía, lo que impacta tanto en estudiantes como en personal docente.

La reacción del Gobierno de España llegó en un contexto de especial actividad diplomática en torno al conflicto. Europa Press explicó que la ofensiva se produjo menos de 48 horas antes de la reunión prevista en Estados Unidos entre el presidente ucraniano Volodimir Zelenski y el entonces presidente estadounidense Donald Trump, en la que ambos buscarán consolidar una vía hacia la paz que responda a los intereses y necesidades de Ucrania.

El mensaje de condena por parte de Albares, difundido según Europa Press, recalcó el apoyo español a la integridad territorial ucraniana y a los marcos internacionales que regulan la conducta entre Estados. El ministro citó de forma explícita la necesidad de cesar los ataques para avanzar hacia una solución negociada, insistiendo en la disposición de España para contribuir a las iniciativas multilaterales que promuevan el fin del conflicto y la protección de los civiles.

Los informes recogidos por Europa Press también expusieron la preocupación existente en Ucrania por la persistencia de acciones armadas sobre zonas habitadas, lo que genera temor y riesgos inmediatos para la seguridad de la población. El corte de calefacción en varios miles de edificios se traduce en una dificultad mayor para afrontar las condiciones meteorológicas adversas propias de la región, situación que afecta sobre todo a las familias, personas mayores y niños, según datos proporcionados por las autoridades locales y recogidos por el citado medio.

En el plano internacional, la condena del Gobierno español se suma a una serie de pronunciamientos similares emitidos por gobiernos europeos ante episodios previos de bombardeos contra ciudades ucranianas. Europa Press sostiene que el Ejecutivo ibérico mantiene un posicionamiento consistente, favoreciendo la búsqueda de una resolución pacífica y reiterando la importancia del respeto a la legalidad internacional como base para la estabilidad y el orden global.

El ataque nocturno intensificó las preocupaciones humanitarias en países miembros de la Unión Europea y en organismos internacionales, tal como recogió Europa Press. Diversas entidades han alertado sobre el impacto prolongado de este tipo de operativos militares contra infraestructuras críticas, reclamando garantías de protección y apoyo para la sociedad civil en Ucrania. El Gobierno español insistió en que estas acciones comprometen cualquier intento de mediación o avance concreto hacia un acuerdo de paz y que el respaldo de España a la sociedad y las instituciones ucranianas se mantendrá en tanto persista la necesidad de asistencia y defensa frente al conflicto armado.