El exvicepresidente Jorge Glas denuncia tratos crueles durante su estancia en cárcel de máxima seguridad

Jorge Glas, exvicepresidente de Ecuador, describió durante una audiencia virtual su experiencia en una prisión aún en construcción, donde afirmó que la atención médica recibida se limitó a controles básicos y que, actualmente, dispone de medicamentos para la presión arterial solo para dos días. Esta comparecencia se inscribe en el marco de un recurso de 'habeas corpus' por su salud y condiciones de reclusión, según publicó Europa Press.

Durante su intervención por videoconferencia, Glas denunció haber sido sometido a tratos “crueles y degradantes” en la cárcel de máxima seguridad. De acuerdo con Europa Press, el exfuncionario relató que su salud ha empeorado desde su ingreso al centro penitenciario y cuestionó la veracidad de reportes oficiales sobre la atención sanitaria brindada, asegurando que únicamente se le han realizado tomas de presión y medición de oxígeno en sangre. Expresó que no ha sido autorizado a ver a un médico en varias semanas y que se encuentra en una situación de desesperación debido a la escasez de medicamentos.

Glas también manifestó que sus vivencias en el penal han incluido episodios de “tortura psicológica sistemática”. Según detalló en la audiencia citada por Europa Press, ha sido expuesto de manera deliberada a ruidos provocados por golpes de barras metálicas y al funcionamiento prolongado de un extractor industrial, en ocasiones encendido hasta por 16 horas continuas, lo que, indicó, le impide descansar y comunicarse con otros internos. Adicionalmente, denunció la ejecución de operativos policiales en la madrugada en los que se le obligó a bañarse alrededor de las 03:00, en un clima de hostilidad marcado por gritos, insultos y burlas, situación que calificó como un “escándalo continuo” que afecta gravemente a su estado emocional.

La comparecencia de Glas se realizó de forma telemática pese a que la citación oficial establecía su presencia física ante el tribunal, lo que generó reparos por parte de su defensa internacional. Europa Press recogió las declaraciones de la abogada de Glas, quien subrayó que la falta de comparecencia presencial contraviene el principio procesal de "cuerpo presente", relevante en contextos donde hay cuestionamientos sobre la salud y la integridad del detenido. La defensa destacó que, ante denuncias de malos tratos y deficiencias médicas, el control judicial directo se vuelve una necesidad.

En relación con los procesos judiciales que enfrenta, Glas ha sido condenado por cohecho y asociación ilícita en los casos Odebrecht y Sobornos. Posteriormente, sobre él recayó una pena adicional de trece años de prisión por el caso denominado “Reconstrucción de Manabí”, vinculado a la gestión de fondos tras el terremoto de 2016 y en el que, según informó Europa Press, pesa sobre él una sentencia de primera instancia por presunto peculado. Tras cumplir parte de sus sentencias por corrupción, accedió a un régimen de prelibertad bajo ciertas condiciones hasta diciembre de 2023, cuando se refugió en la embajada de México.

La estancia de Glas en la sede diplomática mexicana terminó en abril de 2024, cuando fue retirado por la fuerza a pesar de haber recibido asilo político de parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Tras su detención, Europa Press detalló que el exvicepresidente fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad conocida como La Roca, ubicada en el suroeste de Ecuador. Este año, fue finalmente reubicado en la cárcel del Encuentro, un penal que, según reportó Europa Press, aún se encontraba en fase de construcción cuando ingresó.

En los últimos meses, la defensa de Glas y sus seguidores han publicado mensajes en redes sociales resaltando la falta de garantías procesales y el agravamiento de su situación médica. Uno de estos mensajes, reproducido por Europa Press, señala: "En la audiencia de 'habeas corpus', Jorge Glas no fue presentado físicamente: solo vía Zoom. El principio de 'cuerpo presente' exige control judicial directo. La excepción debe justificarse, más aún ante denuncias de salud y condiciones de detención".

Durante su etapa en la vida pública, Jorge Glas se desempeñó como vicepresidente bajo los mandatos de Rafael Correa en 2013 y Lenín Moreno en 2017. Su situación actual se deriva de una serie de procesos judiciales por delitos relacionados con corrupción y manejo irregular de recursos públicos. Europa Press recordó que su traslado y permanencia en instalaciones penitenciarias todavía en construcción forman parte de lo que Glas y su equipo legal consideraron una maniobra con carga política y mediática.

A lo largo de la audiencia y en sus declaraciones, Glas reiteró que los tratos recibidos han deteriorado su salud física y mental, al tiempo que insistió en la insuficiencia de la atención médica y en la persistencia de un entorno hostil dentro del penal. La resolución sobre el recurso de 'habeas corpus' presentado por su defensa permanece en trámite, mientras el exfuncionario continúa en prisión cumpliendo múltiples sentencias vinculadas a procesos de corrupción de alto perfil según detalló Europa Press.