Un método de secuenciación genómica predice con exactitud la resistencia de 'Helicobacter pylori' a antibióticos

El reciente análisis realizado por un consorcio internacional ha determinado que las tasas de resistencia de 'Helicobacter pylori' frente a antibióticos presentan diferencias sustanciales entre distintas regiones, señaló el medio. Por ejemplo, el estudio documentó que en el sudeste asiático el 51,2 por ciento de las cepas muestran resistencia a claritromicina, mientras que en esa misma área la resistencia a levofloxacino es inferior al 13 por ciento. Esta relación se invierte en el sur de Asia, donde más de la mitad de las cepas son resistentes a levofloxacino, pero menos del cinco por ciento resisten la claritromicina. Estos resultados abren paso a una herramienta capaz de adaptar los tratamientos según la región geográfica y las variantes genéticas predominantes de la bacteria.

Según informó el medio, investigadores del Instituto de Biomedicina de Valencia (IBV) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y del National Reference Center for Campylobacters and Helicobacters de Francia han desarrollado un método basado en la secuenciación genómica que predice con precisión la resistencia de 'Helicobacter pylori' a antibióticos empleados habitualmente en su tratamiento. Este avance, publicado en 'The Lancet Microbe', busca agilizar el diagnóstico y personalizar la elección de terapias para cada paciente desde etapas tempranas del proceso clínico.

El nuevo método prescinde del cultivo bacteriano tradicional para identificar resistencias. En cambio, una vez confirmado que la bacteria está presente en la muestra del paciente, emplea análisis genómicos para localizar mutaciones asociadas a resistencia frente a claritromicina y levofloxacino. El profesor Iñaki Comas, responsable del estudio en el IBV-CSIC, explicó al citado medio que esta aproximación requiere únicamente un cultivo inicial para detectar la presencia del microorganismo, pero no depende de pasos adicionales con cultivos para discriminar el tipo de resistencia, lo que reduce tiempo y recursos en comparación con métodos previos.

El investigador Álvaro Chiner, de la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana (Fisabio) y también autor principal, detalló al medio que este procedimiento aporta mayor exactitud y uniformidad, minimizando inconsistencias observadas en los cultivos estándar. Los análisis tradicionales presentan dificultades, dado que conseguir un cultivo exitoso de 'H. pylori' resulta complejo y la reproducibilidad es baja entre diferentes laboratorios. El sistema genómico desarrollado en el estudio soluciona estos inconvenientes y proporciona un diagnóstico más fiable.

De acuerdo con lo publicado, este avance ha permitido establecer un catálogo de mutaciones genéticas que indica si la cepa de 'Helicobacter pylori' presenta resistencia solo con la información genómica. El método facilita la vigilancia epidemiológica de la resistencia y sienta las bases para futuras estrategias terapéuticas adaptadas a la situación local. Los datos reunidos por este consorcio evidencian que más de la mitad de la población mundial alberga la bacteria, que habita el estómago humano y provoca una de las infecciones crónicas de mayor prevalencia. La mayoría de los portadores permanece asintomática, pero un porcentaje desarrolla afecciones que incluyen gastritis, úlceras pépticas, incremento en el riesgo de cáncer gástrico y un tipo poco frecuente de linfoma estomacal.

Para combatir las infecciones, el tratamiento estándar consiste en combinar antibióticos junto a medicamentos protectores del estómago. No obstante, según remarcó Iñaki Comas a través del citado medio, los intentos por erradicar 'Helicobacter pylori' fracasan en uno de cada cuatro casos. El principal obstáculo es la resistencia bacteriana a alguno de los antibióticos recomendados, lo que compromete la eficacia y obliga a buscar alternativas terapéuticas.

El artículo aclara que la secuenciación genómica, cuya incorporación en hospitales avanzó tras la pandemia de Covid-19, podría integrarse cada vez más en el diagnóstico habitual de este tipo de infecciones. Según explicó Comas al medio, la técnica resulta aplicable en contextos diversos y escalable para distintos sistemas sanitarios: su adaptación contribuiría tanto al diagnóstico individualizado como a la vigilancia y control epidemiológico.

El proyecto responsable del descubrimiento ha contado con financiación y liderazgo de Contanza Carmago, del Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Unidos. Además, han participado instituciones científicas de Japón, Francia y España, así como la Fundación Fisabio y varias entidades públicas europeas y españolas, entre ellas el Consejo Europeo de Investigación (ERC) y el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

La relevancia de estos hallazgos para la salud pública radica en que, mediante la rapidez y precisión del diagnóstico genómico, se podría mejorar la selección del tratamiento y disminuir la incidencia de fracasos terapéuticos. A largo plazo, los investigadores esperan que la estrategia ayude a controlar la propagación de variantes resistentes de 'Helicobacter pylori' y mejore el manejo clínico mundial frente a la infección. El laboratorio de Iñaki Comas, implicado en el avance, forma parte del CIBER en Epidemiología y Salud Pública del Instituto de Salud Carlos III y de la Plataforma Temática Interdisciplinar de Salud Global del CSIC, lo que refuerza la colaboración internacional y el enfoque multidisciplinario de este logro científico.