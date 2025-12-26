Rushdie, Sonsoles Ónega, Gisèle Pelicot, Han Kan, Urdangarin o un ensayo sobre Juan Carlos I, novedades literarias 2026

Charles Powell indaga en los archivos de diversos países para reconstruir la proyección internacional del rey Juan Carlos I, incorporando decenas de testimonios de figuras políticas, diplomáticas y periodistas tanto españolas como extranjeras. Según consignó la agencia EFE, en su libro “El rey Juan Carlos I y la proyección exterior de España”, Powell examina la aportación del monarca a la política y la imagen externa del país, integrando fuentes documentales y voces directas.

Dentro de la programación literaria para 2026, EFE detalló que se anuncian lanzamientos que abarcan desde obras de ficción y ensayo político hasta biografías y crónicas de actualidad. La diversidad en la producción incluye el regreso a la novela de Salman Rushdie con “La penúltima hora” (Random House), la publicación de “Tinta y sangre”, nueva obra de Han Kan —Premio Nobel de Literatura 2024—, además de memorias, relatos íntimos y análisis políticos. Sonsoles Ónega suma una nueva novela a Planeta, titulada "Llevará tu nombre”, consolidando su presencia después de haber recibido el Premio Planeta en 2023 por "Las hijas de la criada".

Entre los títulos destacados, sobresale la biografía novelada del juez Giovanni Falcone, escrita por Roberto Saviano y titulada “Los valientes están solos” (Anagrama). El relato recrea la persecución contra la mafia siciliana liderada por Falcone, quien implementó estrategias judiciales y financieras para desmantelar las redes de la organización, según publicó la agencia EFE. El libro enfatiza la persecución y asesinato del juez tras haber desestabilizado a la mafia a través de confesiones de arrepentidos y macrojuicios, estableciendo lazos personales entre el autor y su protagonista.

En el plano nacional, Alfaguara prevé reeditar en un volumen especial “Línea de fuego”, novela de Arturo Pérez-Reverte sobre la Guerra Civil española, añadiendo materiales inéditos sobre la recepción de la obra con motivo del noventa aniversario del comienzo del conflicto. Marta Jiménez Serrano, también bajo el sello Alfaguara, se incorpora con “Oxígeno”, una novela centrada en la relación personal con la muerte tratada desde la intimidad y el sentido del humor, tal como informó EFE.

La narrativa francesa y la literatura de no ficción también encuentran un lugar en este repertorio. Gisèle Pelicot, con “Un himno a la vida” (Lumen), expone su experiencia como víctima de abusos sostenidos, transformando su relato en un manifiesto contra la violencia sexual, según detalló EFE. El autor Iñaki Urdangarin debuta con sus primeras memorias, “Todo lo vivido. Triunfos, derrotas y aprendizajes” (Grijalbo), cuya llegada a librerías está prevista para febrero.

En el panorama internacional, Random House lanzará títulos sobre figuras de la cultura contemporánea estadounidense. "Yo era un encanto" recopila textos y crónicas de Eve Babitz, inéditas en español, mientras que “Didion y Babitz” de Lili Anolik examina la relación entre Babitz y Joan Didion, situándolas como voces singulares que modificaron la percepción sobre Los Ángeles. Tras un largo período sin publicaciones, Richard Price, conocido por su participación en la serie "The Wire", retoma la ficción con “Lázaro resucitado”.

En el marco del centenario de la muerte de Antoni Gaudí, Ildefonso Falcones presentará “El pintor de almas” (Grijalbo). Hacia finales del primer trimestre se sumará “Foto por privado” (Penguin Random), debut novelístico premiado de Simon Chevrier, ganador del Premio Goncourt de Primera Novela 2025. EFE añade que el calendario incluye obras de Fernando García Ballesteros, Sergio del Molino, Reyes Monforte y la artista Zahara, además de un libro dedicado al tenista Carlos Alcaraz titulado “Efecto Alcaraz”.

La producción editorial incorpora también ensayos sobre política y sociedad. Joan Subirats, ex ministro de Universidades de España, publica “Un reto urgente para las democracias del siglo XXI” (Anagrama), enfocado en crisis climática, desinformación digital, inteligencia artificial, legitimidad y confianza institucional. El mismo sello catalán difundirá próximas obras de ficción y no ficción: “En el camping” de Soledad Puértolas, “Los suicidas del fin del mundo” de Leila Guerrero, “Las jefas” de Esther García Llovet y “Reliquia” de Pol Guasch; así como “V13 Crónica judicial” de Emmanuel Carrère, centrada en los atentados yihadistas de París en noviembre de 2025, y “Bukele, el rey desnudo” de Óscar Martínez. También aparecerá “Reunión tumultuosa” de Tom Sharpe, sátira inaugural sobre el apartheid.

Las perspectivas feministas cobran amplio espacio a inicios de año, reportó EFE. Ediciones Siruela abre su línea con "Si las mujeres mandasen", antología que reúne relatos de figuras como Jane Austen, Elizabeth Caroline Grey, Mary Shelley, Virginia Woolf, Rosalía de Castro y Emilia Pardo Bazán. “Las carniceras” de Sophie Demange se suma para contar la historia de tres mujeres que, tras ser víctimas de violencia masculina, se organizan para responder colectivamente a una nueva agresión. Blackie Books lanza en marzo “No la dejes sola” de Desirée de Fez, un retrato de mujeres inspiradas en el imaginario cultural español, ambientado en zonas periféricas y centrado en la cohesión familiar femenina bajo tintes de tensión y terror.

El ámbito de la no ficción feminista contará con “Si en esta noche lluviosa tu techo fuese el cielo”, obra que recoge diarios de cuatro mujeres palestinas —Batool Abu Akleen, Sondos Sabra, Ala’a Obaid y Nahil Mohana—, quienes narran experiencias personales en torno a bombardeos, desplazamiento forzado, escasez y resistencia bajo el conflicto bélico. Libros del Asteroide prepara “Gente a cenar”, recopilación de artículos inéditos en español de la escritora y periodista estadounidense Nora Ephron, y también editará “La isla”, sátira de Jérôme Ferrari que examina el turismo desde un enfoque crítico.

El catálogo infantil se expande con nuevos títulos de la colección El Arte del Juego de Cinco Tintas, dedicados a figuras como Kahlo, Mondrian, Matisse y Kandinsky. Además, la editorial ofrece diversas publicaciones gastronómicas, entre ellas "Mediterránea", un compendio de recetas tradicionales desarrolladas por abuelas de la región mediterránea. Con vistas a la Copa Mundial masculina de fútbol, Cinco Tintas pondrá en circulación “Camisetas de fútbol” y “Estadios de fútbol”, que exploran visual y culturalmente el mundo futbolístico.

La agenda editorial de 2026, tal como consignó EFE, se caracteriza por la confluencia de autores consagrados, voces emergentes y la pluralidad de géneros y perspectivas, lo que configura un panorama marcado por el testimonio personal, la memoria reciente, la exploración histórica y la revisión crítica de diversos acontecimientos sociopolíticos y culturales.