Diosdado Cabello reitera que en Venezuela "no hay presos políticos"

El ministro del Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, quien también lidera la secretaría general del gobernante Partido Socialista Unido venezolano (PSUV) ha subrayado nuevamente este miércoles que en su país "no hay presos políticos".

Lo ha hecho en el programa televisivo 'Con el mazo dando', del cual es presentador. En él, tras reiterar que en Venezuela "no hay presos políticos", aseveración que ha realizado en ocasiones anteriores, ha pedido a la oposición "coherencia" con relación a la Ley de Amnistía, alegando que mientras la critican, también piden que la misma los ampare.

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"Andan reclamando a narcotraficantes y tienen razón porque aquí les hemos dicho que parte del dinero para financiar conspiraciones contra Venezuela viene del narcotráfico. Por eso es que están reclamando, un poco alcaldes vagabundos que prestaron el territorio para traficar droga y asesinos", ha considerado Cabello durante la emisión.

Estas palabras del jerarca venezolano llegan el mismo día en que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha reivindicado la "libertad plena de todas las personas presas políticas", reclamando a su vez a Caracas transparencia y una visita a los centros de detención "con acceso irrestricto".

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"La privación arbitraria de la libertad por motivos políticos es una de las expresiones más graves del derrumbe del Estado de Derecho", ha advertido el presidente de la CIDH, Edgar Stuardo Ralón Orellana, en un comunicado leído por la secretaria ejecutiva del organismo, Tania Reneaum, ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), en el cual ha lamentado que en Venezuela "esto no es un exceso aislado" sino "una política de Estado, sostenida y deliberada".

A este respecto, la Comisión ha cifrado en 454 las personas que con corte a abril de este año "continuarían detenidas por razones políticas", siendo 44 de ellas mujeres, un adolescente, 286 civiles y 186 militares. Del mismo modo, la CIDH ha aludido a la Ley de Amnistía referida por el propio Cabello, en la medida en que el dirigente del organismo ha tomado "nota" de esta norma que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció a finales de abril que estaba llegando a su fin.

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Fue la propia mandataria interina la que estimó en más de 8.600 las personas que se habrían beneficiado de la amnistía. Sin embargo, el comisionado ha puntualizado que "la sociedad civil registra apenas 186 con libertad plena, mientras 554 permanecen bajo medidas cautelares", como "prohibición de salida, presentación periódica, prohibición de manifestar o de hablar con la prensa".