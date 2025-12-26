La vacuna contra la gripe también puede reducir la mortalidad por coinfecciones bacterianas, según estudio

El trabajo científico observó que la presencia de eosinófilos aumentó y la infiltración de neutrófilos disminuyó en ratones que recibieron la vacuna contra la gripe y luego experimentaron una coinfección viral y bacteriana. Estas modificaciones en los componentes celulares del sistema inmunitario contribuyeron a una respuesta inflamatoria más regulada en comparación con la reacción identificada en ejemplares no inmunizados. Según publicó el medio, la estrategia de vacunación además redujo de forma notable la producción de citocinas proinflamatorias, facilitando la obtención de una respuesta humoral más equilibrada.

Según reportó la investigación en el Journal of Virology, y tal como detalló el estudio liderado desde la Facultad de Medicina de Icahn en Mount Sinai (Estados Unidos) con la participación del Centro Nacional de Microbiología del Instituto de Salud Carlos III y la Universidad CEU San Pablo de Madrid, inmunizar con una única dosis de la vacuna trivalente inactivada frente al virus de la gripe (TIV) permitió reducir la mortalidad en situaciones de coinfección simultánea de virus y bacterias en ratones, bajando el porcentaje del 50 por ciento al 15 por ciento. En el modelo murino evaluado durante las llamadas “súper infecciones”, que comienzan a desarrollarse una semana después de la infección viral inicial, la mortalidad disminuyó del 100 por ciento al 50 por ciento.

El medio explicó que las infecciones bacterianas secundarias, como las generadas por Streptococcus pneumoniae, representan un motivo frecuente de complicaciones severas y fallecimientos en personas vulnerables durante las epidemias de gripe, fundamentalmente en adultos mayores y pacientes inmunodeprimidos. La relación entre la propagación del virus y la facilidad para que se produzcan infecciones bacterianas letales fue uno de los objetivos centrales del estudio, que evidenció el papel preventivo de la vacunación antigripal ante estos escenarios.

De acuerdo con los datos del Journal of Virology, el estudio también mostró una disminución de las cargas virales y bacterianas en los animales inmunizados, a la vez que se logró una mejor regulación de la inflamación pulmonar, lo que repercutió en un descenso de la mortalidad frente a los coinfectados que no habían recibido la vacuna. Se observó que los macrófagos alveolares, células fundamentales para la defensa inmunológica del pulmón, mantuvieron su presencia en los ratones vacunados, en contraste con la pérdida masiva de estos macrófagos en roedores no inmunizados.

Tal como publicó el medio, la investigación apunta que incluso la administración de dosis menores a las habitualmente recomendadas mantuvo efectos beneficiosos relevantes, ya que puso en evidencia que la vacunación indujo una respuesta inmunológica capaz de mejorar la supervivencia en el contexto de estas coinfecciones graves.

Los autores del estudio, entre los que figuran Juan García-Bernalt Diego y Estanislao Nistal Villán del CEU, junto a Javier Arranz-Herrero, señalaron la necesidad de continuar realizando investigaciones para recabar información acerca del posible impacto de la inmunización antigripal en la reducción de complicaciones bacterianas en personas. Manifestaron que estos hallazgos fortalecen la idea de la vacunación como herramienta preventiva ante el desarrollo de coinfecciones letales y sus consecuencias en grupos de riesgo.

El investigador del Centro Nacional de Microbiología del Instituto de Salud Carlos III y la Escuela Icahn de Nueva York, Jordi Ochando, declaró al medio que “este estudio supone otra demostración de la necesidad de entender cómo funciona la inmunidad entrenada para controlar la memoria del sistema inmunitario innato”.

El trabajo, según destacó el medio, proporciona datos útiles para comprender por qué la infección por el virus de la gripe puede facilitar la aparición de infecciones bacterianas peligrosas y cómo las pautas de vacunación pueden modificar de forma favorable este escenario, no solo disminuyendo la incidencia o gravedad de la gripe, sino también el riesgo de complicaciones bacterianas asociadas.