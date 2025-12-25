Varios trenes de larga distancia y alta velocidad, detenidos en Chamartín por una incidencia en la estación

Un tren procedente de Valencia con destino León permanece parado cerca de la estación de Madrid Chamartín como consecuencia de una avería que afecta al tráfico ferroviario de la zona. Según detalló Adif, la incidencia interrumpe la normal circulación de trenes de larga distancia y alta velocidad desde la mañana del jueves 25 de diciembre, generando atrasos considerables y la suspensión temporal de diversas rutas entre la capital española y varias ciudades del país.

El medio responsable de la gestión de la infraestructura ferroviaria en España indicó que la irregularidad afecta directamente a los servicios que operan por la red de ancho estándar en Chamartín. Tal como informó Adif en su último comunicado, la entidad no ha podido precisar la magnitud del problema ni el tiempo estimado para que se restablezca el servicio. Hasta el momento, la estimación de retrasos medios en los trenes de larga distancia y alta velocidad alcanza los 25 minutos, situación que perjudica especialmente a aquellos usuarios que dependían de los servicios ferroviarios para trasladarse durante la jornada.

De acuerdo con lo que reportó Adif, el incidente incide principalmente en la estación de Madrid Chamartín, uno de los principales nodos ferroviarios de la red nacional. Varios trenes AV permanecen estacionados en el recinto o en puntos cercanos, a la espera de la resolución del problema técnico que imposibilita la reanudación de los trayectos programados. Entre los trenes afectados, se encuentran servicios que cubren trayectos entre Madrid y otras ciudades, siendo el caso del convoy entre Valencia y León uno de los más destacados, ya que se encuentra paralizado en las inmediaciones de Chamartín.

El medio señaló que la situación obliga al personal operativo a mantener detenidas varias unidades mientras técnicos evalúan y buscan subsanar la avería que compromete la infraestructura ferroviaria del lugar. La falta de información concreta sobre las causas del incidente y el plazo para la reanudación del servicio mantiene la incertidumbre entre los viajeros y usuarios habituales de la estación madrileña. El alcance del contratiempo permanece indeterminado, según reiteró Adif en sus notificaciones públicas.

Adif subrayó que las operaciones en la red de ancho estándar de Chamartín, que habitualmente soporta una elevada densidad de tráfico de trenes de larga distancia y alta velocidad, no lograron recuperar la normalidad por la incidencia persistente. Además, la entidad explicó que se están ejecutando las acciones técnicas necesarias para identificar y solucionar el origen del problema que impacta a los servicios ferroviarios en Madrid y rutas asociadas.

La interrupción de la circulación ha tenido efecto tanto sobre la puntualidad como sobre el funcionamiento general de la red para viajeros de larga distancia en fechas donde la demanda es especialmente elevada. Adif recomendó a los pasajeros que consulten con los operadores ferroviarios y permanezcan atentos a la actualización de información sobre la evolución del suceso y las alternativas facilitadas para los trayectos afectados.