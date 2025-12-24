Santi Aldama vuelve a exhibirse ofensivamente en el triunfo de los Grizzlies ante los Jazz

Santi Aldama alcanzó los 37 puntos durante la victoria de los Memphis Grizzlies frente a Utah Jazz por 128-137 en Salt Lake City, una cifra con la que igualó su récord personal en la NBA obtenido días antes ante Washington Wizards. De acuerdo con la información publicada por el medio, el jugador español cobró protagonismo ofensivo desde el primer cuarto y fue una de las piezas principales para que Memphis lograra un resultado favorable en esta fase de la temporada 2025-2026.

El medio detalló que Aldama, originario de Gran Canaria, mantiene una actuación destacada en el inicio de campaña. Después de lograr una exhibición relevante contra los Washington Wizards, con una suma de 37 puntos y 10 rebotes, el ala-pívot volvió a sobresalir ante Utah Jazz, recuperando sensaciones tras anotar solo 9 puntos y capturar 7 rebotes en el partido anterior, donde su equipo había caído frente a Oklahoma City Thunder.

Según consignó la publicación, Aldama lideró a los Grizzlies al conseguir una elevada eficacia en los tiros exteriores, trasformando 7 triples en 13 intentos. El internacional español arrancó el partido con mucha precisión, acumulando 15 puntos en el primer cuarto tras concretar sus seis tiros (incluidos tres triples sin fallo). La aportación ofensiva se intensificó tras el descanso, periodo en el que sumó 16 de sus puntos totales.

Durante los más de 34 minutos en pista, Aldama encestó 13 de 23 tiros de campo, además de capturar cinco rebotes, repartir siete asistencias y recuperar un balón, según especificó la información. Memphis llevó la iniciativa en el marcador durante la mayoría del enfrentamiento y llegó a establecer una diferencia máxima de 15 puntos sobre Utah, remarcó la fuente.

El rendimiento colectivo de los Grizzlies también fue significativo, ya que cinco compañeros más de Aldama superaron los diez puntos en anotación. Entre ellos destacaron Jaren Jackson Jr., con una aportación de 21 puntos y 7 rebotes, y Cam Spencer, que registró 11 puntos y repartió 13 asistencias. Este triunfo permitió a Memphis posicionarse en la novena plaza de la Conferencia Oeste de la NBA, acumulando un balance de 14 victorias y 16 derrotas tras el encuentro, de acuerdo con lo informado.

La campaña que desempeña Aldama en Memphis refuerza su condición como uno de los referentes del equipo en el presente curso. Su regularidad ofensiva y capacidad de recuperación tras partidos de baja producción se reflejan en los resultados recientes, según el seguimiento realizado por el medio.