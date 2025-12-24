Agencias

Santi Aldama vuelve a exhibirse ofensivamente en el triunfo de los Grizzlies ante los Jazz

El internacional español destaca con una sobresaliente actuación y 37 tantos en Salt Lake City, impulsando a Memphis a una importante victoria y consolidándose como pieza clave para un equipo que escala posiciones en la conferencia oeste

Guardar

Santi Aldama alcanzó los 37 puntos durante la victoria de los Memphis Grizzlies frente a Utah Jazz por 128-137 en Salt Lake City, una cifra con la que igualó su récord personal en la NBA obtenido días antes ante Washington Wizards. De acuerdo con la información publicada por el medio, el jugador español cobró protagonismo ofensivo desde el primer cuarto y fue una de las piezas principales para que Memphis lograra un resultado favorable en esta fase de la temporada 2025-2026.

El medio detalló que Aldama, originario de Gran Canaria, mantiene una actuación destacada en el inicio de campaña. Después de lograr una exhibición relevante contra los Washington Wizards, con una suma de 37 puntos y 10 rebotes, el ala-pívot volvió a sobresalir ante Utah Jazz, recuperando sensaciones tras anotar solo 9 puntos y capturar 7 rebotes en el partido anterior, donde su equipo había caído frente a Oklahoma City Thunder.

Según consignó la publicación, Aldama lideró a los Grizzlies al conseguir una elevada eficacia en los tiros exteriores, trasformando 7 triples en 13 intentos. El internacional español arrancó el partido con mucha precisión, acumulando 15 puntos en el primer cuarto tras concretar sus seis tiros (incluidos tres triples sin fallo). La aportación ofensiva se intensificó tras el descanso, periodo en el que sumó 16 de sus puntos totales.

Durante los más de 34 minutos en pista, Aldama encestó 13 de 23 tiros de campo, además de capturar cinco rebotes, repartir siete asistencias y recuperar un balón, según especificó la información. Memphis llevó la iniciativa en el marcador durante la mayoría del enfrentamiento y llegó a establecer una diferencia máxima de 15 puntos sobre Utah, remarcó la fuente.

El rendimiento colectivo de los Grizzlies también fue significativo, ya que cinco compañeros más de Aldama superaron los diez puntos en anotación. Entre ellos destacaron Jaren Jackson Jr., con una aportación de 21 puntos y 7 rebotes, y Cam Spencer, que registró 11 puntos y repartió 13 asistencias. Este triunfo permitió a Memphis posicionarse en la novena plaza de la Conferencia Oeste de la NBA, acumulando un balance de 14 victorias y 16 derrotas tras el encuentro, de acuerdo con lo informado.

La campaña que desempeña Aldama en Memphis refuerza su condición como uno de los referentes del equipo en el presente curso. Su regularidad ofensiva y capacidad de recuperación tras partidos de baja producción se reflejan en los resultados recientes, según el seguimiento realizado por el medio.

Temas Relacionados

Santi AldamaMemphis GrizzliesUtah JazzWashington WizardsSalt Lake CityTennesseeNBABaloncestoJaren Jackson JrCam SpencerEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Atacan con pintadas la sede del PP en Finestrat, localidad de la que era alcalde Pérez Llorca

Pintura roja arrojada y mensajes en valenciano con referencias políticas aparecieron en el acceso de los populares de Finestrat, hecho que ha sido calificado como “acto violento” y “vandalismo” por miembros del PPCV y el gobierno autonómico

Atacan con pintadas la sede

Nasralla "no acepta" la declaración del CNE que da la victoria electoral a Asfura en Honduras

Nasralla "no acepta" la declaración

Jordi Sevilla cree que lo "coherente" sería que Sumar saliera del Gobierno si no les hacen "ni puñetero caso"

El exministro Jordi Sevilla opina que los partidos que apoyaron la investidura deben plantear elecciones si realmente están convencidos de sus argumentos, critica que estén priorizando sus propios intereses y reclama mayor coherencia en las decisiones del Ejecutivo

Jordi Sevilla cree que lo

El BOE publica la prórroga del SMI hasta fijar el de 2026

El gobierno extiende el salario mínimo interprofesional fijado en 1.184 euros mensuales mientras continúa el diálogo con sindicatos y empresarios sobre el ajuste para 2026, asegurando protección jurídica y continuidad para cerca de dos millones de trabajadores

El BOE publica la prórroga

El 58% de la población española ve inaccesibles los recursos contra la soledad no deseada, según un estudio

Casi dos tercios de encuestados señalan que la ayuda disponible para enfrentar el aislamiento resulta insuficiente, mientras un informe revela obstáculos y brecha en la información entre la población mayor, afectando especialmente a mujeres

El 58% de la población