Varapalo judicial para Paloma Lago. La Justicia archiva su denuncia contra Alfonso Villares por agresión sexual

Inesperado revés para Paloma Lago después de que el Juzgado de Instrucción número 2 de Ferrol haya decidido archivar su denuncia contra el exconselleiro del Mar de la Xunta de Galicia Alfonso Villares por un presunto delito de agresión sexual ocurrido presuntamente a finales de diciembre de 2024.

Fue el pasado mes de junio cuando -después de que el Tribunal Superior de Justicia de Galicia notificase oficialmente al político del gobierno de Alfonso Rueda que estaba siendo investigado- salió a la luz que la modelo y presentadora había presentado en la Comisaría de Ferrol una denuncia contra el veterinario el 27 de diciembre de 2024 por agresión sexual y sumisión química tras haberse despertado desorientada y desnuda en su casa de Cabo Prior, en la localidad gallega.

Defendiendo su inocencia, Villares dimitía de su cargo político renunciando así a su condición de aforado para defenderse ante la justicia de unas acusaciones "sin fundamento" que pertenecían a su "esfera estrictamente privada", como anunciaba entonces en rueda de prensa.

El primer revés para Paloma fue que el informe toxicológico que le realizaron en el hospital tras la supuesta agresión resultó negativo, ya que los sanitarios no encontraron restos de alcohol o drogas en su organismo. Un informe que habría jugado un papel fundamental en la investigación, ya que este lunes se confirmaba que el Juzgado de Instrucción 2 de Ferrol ha puesto fin a la fase de instrucción y ha decidido archivar la causa al no encontrar indicios suficientes para poder procesar al expolítico.

Un archivo que todavía no es definitivo, ya que ahora será la Audiencia Provincial de A Coruña quien revise la causa y concluya si se cierra esta causa o si, por el contrario, continúa la investigación contra Villares y el gallego se sienta en el banquillo acusado de un delito de agresión sexual. Algo que no parece probable al no existir pruebas de la denuncia de Paloma, cuyos abogados trambién podrían apelar la decisión judicial.