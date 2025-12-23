Mari Carmen Ortega Cano, muy dura con Ana María Aldón: "La vida pone a cada uno en su sitio"

En medio de la celebración del aniversario número setenta y dos de José Ortega Cano, la posibilidad de lanzar una docuserie o de publicar unas memorias sobre el torero ha cobrado fuerza, según declaraciones de su hermana Mari Carmen Ortega Cano, quien además se ha referido a la compleja situación familiar tras las declaraciones de Ana María Aldón. Durante el evento realizado en un restaurante de Madrid el martes 23 de diciembre, donde asistieron los tres hijos de Ortega Cano —José Fernando, Gloria Camila y José María—, además de otros familiares y amigos, Mari Carmen se apartó de su habitual discreción para responder públicamente a las críticas recientes y defender la imagen de la familia. Según consignó el medio, la intervención de Mari Carmen se produjo en un contexto festivo, aunque marcada también por las tensiones que han rodeado al entorno del torero.

De acuerdo con la información publicada, la celebración congregó a figuras cercanas como su cuñado Aniceto, Rosa Benito, Chayo Mohedano, Marilí Coll y Colate Vallejo-Nágera, en una jornada donde el ambiente de alegría por el cumpleaños se mezcló con el eco de polémicas pasadas. Mari Carmen Ortega Cano, que ha mantenido tradicionalmente un perfil bajo, optó en esta ocasión por manifestar su respaldo al hermano y pronunciarse ante las cámaras sobre el distanciamiento entre la familia y Ana María Aldón. Tal como detalló la fuente, Aldón había sostenido que la familia de Ortega Cano la trató como una persona “de segunda” y que incluso sufrió desprecios durante su relación con el viudo de Rocío Jurado.

La hermana de Ortega Cano describió la actual etapa vital del torero como de plenitud y serenidad, asegurando que José Ortega Cano atraviesa un momento feliz gracias a los homenajes recibidos y a la posibilidad de viajar. “Ya le tocaba ser feliz y vivir tranquilo, que lo que quiere es vivir tranquilo y vivir feliz”, expresó, según informó el medio citado. Estas valoraciones coinciden con la perspectiva optimista hacia el futuro que apunta a proyectos audiovisuales y literarios sobre la trayectoria profesional y personal de Ortega Cano.

Mari Carmen enfatizó la cantidad de experiencias que acumula su hermano y lo significativo que sería plasmar ese recorrido vital en una producción biográfica. Según reportó el mismo medio, comentaba: “Tiene muchísima historia, de su profesión, de su vida privada, de todo tiene muchísima historia, tiene mucho que contar”. Aludiendo a la fortaleza del vínculo familiar, ella subrayó que para ella su hermano significa todo, tras atravesar momentos de silencio debido a comentarios hirientes surgidos en el pasado, sobre todo en relación con la prensa y figuras públicas allegadas.

Respecto a las acusaciones de desprecios realizadas por Ana María Aldón, la hermana del torero recalcó que la familia Ortega Cano ha optado por no involucrarse públicamente en conflictos, pese a que algunas declaraciones les resultaron dolorosas. Describió a la familia como honesta y trabajadora, y lamentó que se hayan vertido comentarios muy duros. Reflexionando sobre la situación, añadió: “El tiempo pone a cada uno en su sitio”, una frase que, explicó la fuente original, buscaba marcar distancia con las acusaciones y reiterar confianza en que la verdad terminará por establecerse.

Al abordar el periodo en que Rocío Jurado convivía con la familia, Mari Carmen Ortega Cano consideró que si ella estuviera presente, los conflictos recientes no se hubiesen desencadenado. La mencionó como una mujer excepcional: “Era especial, era única, la mujer bandera de los pies a la cabeza”, declaró ante los medios. Esta observación apuntó a la importancia que tuvo Jurado en mantener unido al entorno familiar.

Pese a las tensiones, la hermana de Ortega Cano aseguró ante la prensa que ha perdonado a Ana María Aldón. “Yo perdono a todo lo que haya que perdonar, sí. A todo lo que haya que perdonar, lo perdono. Dios perdonó y yo soy muy creyente y perdono”, puntualizó en sus declaraciones públicas, según recogió el medio. Al finalizar sus manifestaciones, reiteró su creencia en que todas las cuestiones familiares volverán a su cauce y repitió la convicción de que “la vida pone a cada uno en su sitio”.

La fiesta de cumpleaños no solo fue un escenario de celebración, sino también un espacio donde la familia Ortega Cano, representada por Mari Carmen, defendió su posición ante las polémicas recientes y plasmó una visión optimista sobre el futuro del torero. De acuerdo con la información consignada, la defensa del nombre familiar, el perdón ofrecido a Aldón y la afirmación sobre la posibilidad de nuevos proyectos biográficos han sido los ejes de una jornada marcada tanto por la alegría como por la reivindicación pública de la integridad familiar.