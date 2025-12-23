El PIB de Estados Unidos se acelera dos décimas en el tercer trimestre al crecer un 1,1%

El producto interior bruto (PIB) de Estados Unidos experimentó un crecimiento del 1,1% en el tercer trimestre frente a los tres meses anteriores, según se desprende de la estimación preliminar publicada por la Oficina de Análisis Económico del Departamento de Comercio.

En cifras anualizadas, el avance fue del 4,3%, cinco décimas más y su mejor marca en dos años. Esto supone, además, alejarse del retroceso del 0,6% observado a inicios de 2025, cuando el PIB cayó por primera vez desde principios de 2022.

El aumento del PIB real en el tercer trimestre reflejó unos incrementos en el gasto de los consumidores, las exportaciones y el gasto público que se vieron parcialmente compensados por una disminución de la inversión. Las importaciones, que se restan en el cálculo del PIB, disminuyeron

En comparación con el segundo trimestre, se registró una bajada de las inversiones y un menor alza de las importaciones. Después, el consumo de los hogares repuntó, al igual que las exportaciones y el gasto público.