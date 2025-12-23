El OCIb 2025 se despide con la exposición 'Figuraciones' en Gibraleón

El CODAC (Centro Olontense de Arte Contemporáneo) de Gibraleón se convierte en el escenario más reciente del recorrido de la exposición "Figuraciones", que agrupa retratos del artista Monak Rodríguez y paisajes de Pedro Quesada. Según informó el OCIb (Otoño Cultural Iberoamericano), esta muestra abre sus puertas tras haberse presentado en distintos espacios culturales de la provincia de Huelva y podrá visitarse en Gibraleón hasta el 17 de enero de 2026, cerrando la agenda de la decimoctava edición del OCIb y consolidándose como una referencia dentro del panorama artístico andaluz.

De acuerdo con lo publicado por el OCIb, "Figuraciones" ha visitado previamente el Centro Cultural José Luis García Palacios de Huelva, el Museo Vázquez Díaz de Nerva y la Sala de Exposiciones Charo Olías de Isla Cristina. Tras su paso por Gibraleón, está prevista su presentación en el Centro Cultural de la Fundación Caja Rural del Sur en Córdoba. Esta itinerancia ha marcado el calendario cultural onubense y ha reforzado la presencia del hiperrealismo andaluz en la agenda de arte contemporáneo regional.

La exposición reúne la obra de Monak Rodríguez y Pedro Quesada, considerados según el OCIb como dos de los principales representantes del hiperrealismo en Andalucía. El proyecto se articula en torno a la representación de la figura humana y el paisaje, presentando una interacción entre ambas perspectivas a través del dominio técnico y la expresión artística de sus creadores. El OCIb detalló que ambos artistas exploran la realidad visible desde enfoques individuales y coinciden en una sensibilidad profunda para captar la esencia de sus temas, creando un diálogo visual que caracteriza la propuesta expositiva.

La inauguración oficial de "Figuraciones" en Gibraleón contó con la asistencia de Helen Gómez, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Gibraleón; Jaime de Vicente, presidente de la Asociación Cultural Iberoamericana (ACI); y los propios artistas, quienes participaron junto al público en la apertura de la muestra. Durante el acto inaugural, la concejal de Cultura subrayó la relevancia de acoger el trabajo de Rodríguez y Quesada, destacando el valor de sus aportes y el reconocimiento que la muestra ha adquirido en la programación del OCIb. Según consignó el propio OCIb, la edil describió a ambos creadores como "catadores de la luz y el detalle", valorando la distinción estilística que aportan dentro del hiperrealismo.

Por su parte, Jaime de Vicente recordó que "Figuraciones" fue la exposición elegida para inaugurar la programación del OCIb 2025 en septiembre, desempeñando ahora la función de clausura de la decimoctava edición del certamen. Según publicó el OCIb, Vicente resaltó el carácter simbólico de que la muestra recorra distintos municipios de la provincia, permitiendo así que amplios sectores de la población tengan acceso a propuestas artísticas de este nivel.

Monak Rodríguez, según detalla el OCIb, destaca por su capacidad para retratar el rostro humano mediante una precisión técnica que permite explorar los efectos de la luz sobre la piel y la diversidad expresiva del gesto. Su pintura se distingue por captar matices emocionales y aportar profundidad a la representación, plasmando una visión capaz de trascender la mera reproducción fotográfica.

En cuanto a Pedro Quesada, el OCIb señala su aportación de una perspectiva contemplativa sobre los paisajes costeros de Huelva. El artista plasma escenas de la vida diaria y la naturaleza en obras que, en palabras del OCIb, invitan al público a una observación detenida del entorno. La luz y el color adquieren en sus cuadros un papel central, reflejando la riqueza visual del litoral onubense e incorporando una dimensión poética a lo cotidiano.

Dentro del marco de la programación del OCIb, "Figuraciones" establece un diálogo entre dos géneros clásicos de la pintura: el retrato y el paisaje. Según la nota difundida por el OCIb, el intercambio entre ambas disciplinas ofrece al visitante aproximaciones actuales a la figuración, mostrando la coexistencia de técnicas tradicionales y enfoques contemporáneos. La conexión entre ambas formas de expresión contribuye a diversificar la oferta cultural expuesta en la provincia de Huelva y refuerza la proyección de sus artistas.

Junto al itinerario de "Figuraciones", el OCIb también reportó la reciente inauguración en la Casa de la Provincia de Sevilla de la exposición "Tiempo & Tempo", que reúne colecciones del plástico onubense Juan Carlos Castro Crespo y el fotógrafo mexicano Santiago García Galván. El mismo día, según reportó el OCIb, se celebró en el Centro Social La Morana de Huelva la entrega de los premios del concurso "La quinta del OCIb", cuyo propósito es promover la creatividad entre artistas jóvenes. Las obras ganadoras se expusieron junto a trabajos del artista onubense Juanjo Kamatxo, ampliando el alcance de la programación cultural del certamen.

El OCIb, en su decimoctava edición, surge como una iniciativa de la Asociación Cultural Iberoamericana y cuenta con patrocinadores principales como la Diputación de Huelva, la Fundación Caja Rural del Sur y el Ayuntamiento de Huelva. El OCIb también ha contado con el respaldo de la Junta de Andalucía, la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), la Universidad de Huelva y la Autoridad Portuaria de Huelva. Según la información consignada por el OCIb, la extensión de las actividades a diversos municipios ha sido posible gracias al apoyo de ayuntamientos como Aracena, Ayamonte, Beas, Isla Cristina, Minas de Riotinto, Nerva y una red de entidades públicas y privadas en España y otros países de la comunidad iberoamericana.

Con la llegada de "Figuraciones" al CODAC, la provincia culmina una etapa expositiva centrada en el realismo contemporáneo, refrendando el papel del OCIb en la dinamización cultural de Andalucía occidental y en la promoción de artistas regionales en diferentes espacios de referencia.