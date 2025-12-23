Condenados dos simpatizantes de Estado Islámico por planear un atentado contra la comunidad judía de Mánchester

Durante la investigación, agentes encubiertos colaboraron con las autoridades británicas para frustrar un grave plan armado. La Policía tuvo acceso a detalles esenciales sobre la operación, como la intención de introducir al Reino Unido hasta cuatro fusiles AK-47, dos pistolas y 900 cartuchos que serían almacenados en una vivienda situada al norte de la ciudad de Mánchester entre diciembre de 2023 y mayo de 2024. El objetivo de los implicados era ejecutar un ataque durante una manifestación multitudinaria contra el antisemitismo y en una zona del norte de la ciudad donde reside una importante comunidad judía, según informó la Fiscalía del Reino Unido.

La Fiscalía de la Corona (CPS, por sus siglas en inglés) informó que dos simpatizantes del grupo Estado Islámico resultaron condenados este martes. Ualid Sadaui, de 38 años, catalogado como el principal instigador del plan, y Amar Husein, de 52, recibieron condenas tras el fallo judicial por “preparación de actos terroristas”. El medio detalló que el hermano de uno de los condenados, Bilel Sadaui, fue hallado culpable por no revelar información sobre actos relacionados con terrorismo, aunque no participó en la elaboración del atentado.

Según consignó la CPS y detalló la Policía del Gran Mánchester, la operación policial contó con la ayuda de un agente encubierto que logró infiltrarse entre los sospechosos simulando ser un extremista afín. Este agente estableció contacto y se ganó la confianza de Ualid Sadaui. Ambos, junto con Amar Husein, realizaron misiones de reconocimiento en áreas sensibles como los alrededores de Salford y en instalaciones del puerto de Dover, sitio previsto para la entrada ilegal del armamento al país.

De acuerdo con la información aportada por las autoridades, mientras que Ualid Sadaui desarrolló el plan con la finalidad de atacar una congregación en defensa de la población judía, Amar Husein, sirio que había declarado haber pertenecido al Ejército iraquí, tenía el encargo específico de enfrentar a agentes del orden que pudieran intervenir durante la ejecución del atentado. El medio informó que, si los acusados hubieran alcanzado su objetivo, las consecuencias habrían incluido múltiples víctimas, en lo que podría haber sido uno de los atentados más letales contra la comunidad judía en territorio británico, según declaraciones de Frank Ferguson, jefe de la división de delitos especiales y antiterrorismo.

La investigación policial puso de manifiesto la influencia de ideologías extremistas en los preparativos. La policía reportó que Ualid Sadaui manifestó en varias ocasiones su admiración por Abdelhamid Abaaoud, líder de los atentados de París de 2015, lo que reforzó las sospechas sobre el nivel de riesgo y la seriedad de la conspiración. Durante los meses de preparación, los dos condenados adecuaron una vivienda para usarla como depósito de armas y punto logístico para el ataque.

Por otra parte, Bilel Sadaui, aunque no participó directamente en los preparativos, se encontraba al tanto de los planes y decidió guardar silencio sobre la actuación de su hermano, además intercambió mensajes comprometedores en fechas cercanas a su detención. Según detalló la Fiscalía británica, Bilel Sadaui incluso aceptó encargarse de apoyar a la familia si su hermano moría durante el atentado, y además recibió la responsabilidad de administrar su testamento.

La detención de los acusados tuvo lugar el 8 de mayo de 2024 por parte de la Policía Antiterrorista, tras meses de seguimiento y operaciones encubiertas. Los elementos reunidos durante la investigación permitieron sustentar las acusaciones y las subsiguientes condenas, resultado de una colaboración estrecha entre la Fiscalía, la Policía del Gran Mánchester y el sistema judicial británico.

El fallo de la justicia británica destaca que las organizaciones de seguridad continúan priorizando el seguimiento y la neutralización de amenazas dentro del territorio nacional. La intervención temprana gracias a la labor de inteligencia y operativos encubiertos ha evitado un posible ataque de consecuencias fatales contra una manifestación y una comunidad específica en el norte de Mánchester, informó la CPS. Las condenas confirmadas esta semana subrayan la determinación de las autoridades en la persecución judicial de personas implicadas en actividades terroristas o quienes optan por encubrir información relevante sobre dichos actos, concluyó el organismo en su balance del caso.