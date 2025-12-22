Vithas pone en marcha un comité para estandarizar la atención urgente en todos sus hospitales

El Comité Corporativo de Urgencias de Vithas, que opera desde 2022, ha registrado una mejora del 20 por ciento en la satisfacción de los pacientes en los servicios de urgencias durante los últimos tres años, un avance que, según la evolución del Net Promoter Score (NPS), supera la media del sector. Este aumento en los índices de satisfacción coincide con la reciente intensificación de la crisis gripal en España, que ha generado un crecimiento en la demanda de atención urgente en los hospitales del grupo. La solución impulsada por Vithas llama la atención por su enfoque en la uniformidad y la rapidez en la atención, en un contexto donde la confiabilidad es cada vez más relevante para los usuarios.

De acuerdo con lo publicado por Vithas, el Comité Corporativo de Urgencias para adultos coordina, evalúa y optimiza de forma continua la atención en los 22 hospitales privados que conforman el grupo. Según detalló el grupo hospitalario, dicho comité busca que cualquier paciente perciba el mismo nivel de atención y calidad en cualquier centro de urgencias perteneciente a su red, empleando procesos estandarizados, protocolos definidos y sistemas de medición de resultados. El comité, que actúa tanto en momentos de alta presión sanitaria como en operaciones regulares, ha adquirido un papel clave debido al impacto de la epidemia de gripe.

El medio Vithas informó que la estructura del Comité Corporativo de Urgencias está compuesta por David Baulenas, como presidente y director corporativo asistencial del grupo; Irene Alosete, responsable corporativa de Calidad y Seguridad del paciente y secretaria del comité; e Idoya Sanluis, jefa de servicio de urgencias del Hospital Vithas Vigo y directora de procesos asistenciales corporativos, quien asume la coordinación. Además, un equipo multidisciplinar formado por jefes de urgencias y supervisoras de enfermería de cinco hospitales del grupo actúa como referentes territoriales y ofrece soporte a los demás centros.

El comité realiza un análisis detallado de cada servicio de urgencias, que abarca datos estructurales, ratios de personal, tiempos de espera, fidelización del paciente y diversos indicadores clínicos y de gestión. A partir de este diagnóstico, determina oportunidades de mejora y desarrolla planes de acción personalizados para cada hospital. Según reportó Vithas, esta estrategia ha facilitado la adaptación de los procedimientos a la realidad específica de cada centro, sin perder el objetivo de homogeneizar la atención.

Uno de los logros mencionados por Vithas es la implantación del triaje avanzado, un sistema que permite al personal de enfermería tomar decisiones para agilizar la atención médica. Esta medida busca reducir los tiempos de espera y favorecer la experiencia del paciente en las salas de urgencias. Además, el comité ha desarrollado y unificado los denominados códigos tiempo-dependientes aplicables a situaciones como ictus, infarto, sepsis y fractura de cadera, con el objetivo de asegurar acciones rápidas y coordinadas. Se han establecido perfiles analíticos comunes y se promueve la utilización de indicadores clínicos, lo que refuerza la adhesión a las guías de calidad exigidas.

La directora de procesos asistenciales corporativos, Idoya Sanluis, declaró al medio Vithas: "Queríamos que un paciente sintiera que está recibiendo exactamente la misma atención en cualquier servicio de urgencias del grupo, con procesos estandarizados, protocolos de calidad y seguridad definidos y resultados medibles". Sanluis añadió que la disminución de la variabilidad entre profesionales y hospitales ha permitido alcanzar mayores niveles de seguridad, eficiencia y confiabilidad en la atención ofrecida.

El aumento de la presión asistencial provocado por la actual crisis epidemiológica de la gripe ha evidenciado la importancia estratégica de este modelo. Según publicó Vithas, la estructura corporativa del comité facilita la incorporación de mejoras continuas y permite responder con agilidad a las variaciones en la demanda, siempre con la premisa de asegurar una atención homogénea. El grupo hospitalario resalta que el modelo también se prueba y adapta en otras áreas, como las urgencias pediátricas, y se plantea su extensión a los bloques quirúrgicos y especialidades adicionales.

Además, las medidas adoptadas contemplan la transparencia en los resultados, el seguimiento de los indicadores y la comparación con los estándares del sector sanitario privado. Las cifras relativas al NPS y las encuestas internas de satisfacción corroboran, según Vithas, la evolución positiva del modelo, con una puntuación de satisfacción que supera en 20 por ciento la media registrada hace tres años.

Este sistema de gestión centralizada se fundamenta en la coordinación territorial y la adaptación local, permitiendo que los hospitales mantengan su operatividad ante escenarios de alta presión, sin que el paciente perciba diferencias en la calidad asistencial. Las funciones del comité cubren tanto la asistencia directa como la evaluación constante y la actualización de los protocolos, lo que facilita la respuesta ante situaciones como el actual incremento de casos de gripe.