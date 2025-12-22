Un ataque con drones ucranianos provoca daños en dos muelles y dos buques de la región rusa de Krasnodar

Las autoridades de Rusia han informado este lunes de que dos muelles y dos buques han sufrido daños a causa de un ataque con drones perpetrado por el Ejército ucraniano contra la bahía de Temriuk, en la región de Krasnodar, en el suroeste del país.

Las autoridades, que han alertado de que estos ataques han provocado incendios que han afectado a unos 1.500 metros cuadrados, han indicado que todos los tripulantes de las dos embarcaciones afectadas han sido evacuados por los equipos de emergencias.

Previamente, han alertado de que un oleoducto ha resultado también dañado por un ataque con drones contra la localidad de Volna, según informaciones de la agencia rusa de noticias Interfax.

Las fuerzas rusas han situado en seis los drones interceptados a lo largo de la noche sobre las regiones de Krasnodar y Briansk, además de en zonas del mar Negro, según informaciones del Ministerio de Defensa. Por su parte, el Ejército ucraniano ha cifrado en 58 los aparatos rusos derribados sobre su territorio, de un total de 86.