Las autoridades sirias y las FDS cruzan acusaciones de ataques en Alepo que dejan varios heridos

Las autoridades instauradas en Siria tras la caída del régimen de Bashar al Assad y la milicia kurdo-árabe Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) han cruzado este lunes acusaciones sobre su supuesta responsabilidad en varios ataques en la ciudad de Alepo, en el noroeste del país.

El Ministerio del Interior de Siria ha afirmado que miembros de las FDS desplegadas en los barrios de Seij Maqsud y Ashrafiyé han "traicionado" a las fuerzas de seguridad internas estacionadas en los puestos de control conjunto, contra las que han abierto fuego, según reza un comunicado publicado en su canal de Telegram.

Según ha indicado la cartera ministerial, el ataque ha provocado heridas a un miembro de las fuerzas de seguridad interna y a un miembro del Ejército, además de varios heridos entre miembros de la Defensa Civil y civiles.

Por su parte, las FDS han sostenido que "las fuerzas gubernamentales han lanzado un feroz ataque con armas pesadas y medianas" tras "atacar un puesto de control de las fuerzas de seguridad interna en la ciudad". "Los residentes y las fuerzas de seguridad resisten el ataque y toman todas las medidas necesarias para protegerse", han asegurado.

Previamente, habían indicado que "dos miembros de las fuerzas de seguridad interna de Alepo resultaron heridos en un ataque perpetrado por facciones afiliadas al Ministerio de Defensa", alegando que se trata de "una clara continuación de la escalada desenfrenada que amenaza la seguridad de la ciudad y la vida de los civiles, y revela la incapacidad de Damasco para controlar a sus facciones afiliadas".

Aunque el presidente de transición sirio, Ahmed al Shara, firmó el pasado 10 de marzo un acuerdo con el comandante de las FDS, Mazlum Abdi, para la reintegración de las instituciones autónomas kurdo-árabes al Estado sirio, la aplicación del mismo ha sufrido retrasos y ha derivado en enfrentamientos esporádicos.