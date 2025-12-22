Agencias

Las autoridades sirias y las FDS cruzan acusaciones de ataques en Alepo que dejan varios heridos

Guardar

Las autoridades instauradas en Siria tras la caída del régimen de Bashar al Assad y la milicia kurdo-árabe Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) han cruzado este lunes acusaciones sobre su supuesta responsabilidad en varios ataques en la ciudad de Alepo, en el noroeste del país.

El Ministerio del Interior de Siria ha afirmado que miembros de las FDS desplegadas en los barrios de Seij Maqsud y Ashrafiyé han "traicionado" a las fuerzas de seguridad internas estacionadas en los puestos de control conjunto, contra las que han abierto fuego, según reza un comunicado publicado en su canal de Telegram.

Según ha indicado la cartera ministerial, el ataque ha provocado heridas a un miembro de las fuerzas de seguridad interna y a un miembro del Ejército, además de varios heridos entre miembros de la Defensa Civil y civiles.

Por su parte, las FDS han sostenido que "las fuerzas gubernamentales han lanzado un feroz ataque con armas pesadas y medianas" tras "atacar un puesto de control de las fuerzas de seguridad interna en la ciudad". "Los residentes y las fuerzas de seguridad resisten el ataque y toman todas las medidas necesarias para protegerse", han asegurado.

Previamente, habían indicado que "dos miembros de las fuerzas de seguridad interna de Alepo resultaron heridos en un ataque perpetrado por facciones afiliadas al Ministerio de Defensa", alegando que se trata de "una clara continuación de la escalada desenfrenada que amenaza la seguridad de la ciudad y la vida de los civiles, y revela la incapacidad de Damasco para controlar a sus facciones afiliadas".

Aunque el presidente de transición sirio, Ahmed al Shara, firmó el pasado 10 de marzo un acuerdo con el comandante de las FDS, Mazlum Abdi, para la reintegración de las instituciones autónomas kurdo-árabes al Estado sirio, la aplicación del mismo ha sufrido retrasos y ha derivado en enfrentamientos esporádicos.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El Nou Mestalla comienza el montaje de los pilares de la cubierta

El Nou Mestalla comienza el

El Departamento de Justicia publica una nueva batería de documentos del caso Epstein

Numerosos expedientes sobre la red criminal de Jeffrey Epstein, antes reservados, se han hecho públicos tras una nueva legislación, mostrando testimonios de víctimas y material gráfico, aunque parte del contenido permanece oculto debido a medidas de protección y procesos judiciales en curso

El Departamento de Justicia publica

Dos palestinos muertos, uno de ellos de 16 años, por disparos de militares israelíes en Cisjordania

Restricciones al acceso de equipos médicos y la retención de cuerpos tras operaciones militares agudizan la crisis en el norte cisjordano, en medio de denuncias por el aumento de víctimas, especialmente menores, durante acciones recientes de fuerzas israelíes

Dos palestinos muertos, uno de

Los países bálticos piden al COI que no autorice banderas ni otros símbolos de Rusia y Bielorrusia

En una carta dirigida al COI, las autoridades olímpicas de Estonia, Letonia y Lituania advirtieron que permitir emblemas nacionales rusos y bielorrusos en eventos deportivos debilitaría la neutralidad olímpica y fortalecería la propaganda estatal en el contexto bélico ucraniano

Los países bálticos piden al

Los abogados de Luigi Mangione plantean que Bondi debería de haberse inhibido por su relación con UnitedHealtcare

La solicitud de apartar a la fiscal general del caso Mangione se sustenta en una carta oficial que menciona posibles conflictos de interés, documentos financieros de Ballard Partners y las conexiones previas con empresas de seguros señaladas por la defensa

Los abogados de Luigi Mangione