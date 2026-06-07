Trump solo abordará los fondos congelados de Irán si Teherán "se porta bien" tras la firma de un posible acuerdo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no tiene intención de incluir la posible liberación de los miles de millones de euros en fondos iraníes congelados por las sanciones norteamericanas dentro de un posible acuerdo con Teherán y solo tratará esta cuestión si los iraníes, que exigen la descongelación de los activos como condición inapelable, "se portan bien" tras la firma inicial de este, todavía, hipotético pacto.

En una entrevista con la cadena estadounidense NBC, Trump ha reiterado que su prioridad es la de garantizar que Irán no termina haciéndose con un arma nuclear, una premisa que Teherán ya había aceptado en las negociaciones, y ha confirmado una vez más que durante las últimas semanas ha propuesto un lenguaje adicional que persigue redoblar estas garantías: Irán no solo podrá desarrollar un arma de destrucción masiva, sino que tampoco podrá adquirir fuera el material necesario para hacer una.

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"Había una cláusula que estipulaba que no desarrollarían armas nucleares. Y todos estaban muy contentos, menos yo. Porque me preguntaba lo que podría pasar si, en lugar de desarrollar, compran (un arma nuclear). Por eso quiero incluir el término 'comprar'", ha explicado.

Trump ha insistido también en la importancia de que Irán entregue o contribuya a la entrega de los 400 kilos de uranio enriquecido presuntamente enterrados bajo toneladas de escombros tras los bombardeos del pasado verano de EEUU e Israel contra sus instalaciones nucleares.

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"Si llegamos a un acuerdo y ahora somos amigos, iremos todos juntos. Será nuestro equipo. Lo sacaremos y lo destruiremos, ya sea que esté en el lugar o que lo llevemos fuera", ha indicado Trump antes de avisar que Estados Unidos "irá con los iraníes o sin los iraníes". Si no hay acuerdo, como lleva repitiendo desde hace semanas, los militares norteamericanos entrarán por la fuerza.

Finalmente, Trump confirmó que la descongelacion de los activos iraníes está ahora mismo fuera de cualquier acuerdo inicial. "Eso vendrá después. Si se portan bien, si hacen un buen trabajo, comenzaremos a dialogar al respecto", ha declarado Trump.

El asesor militar del líder supremo de Irán ya comentó este viernes que, por lo que a Teherán respecta, las conversaciones con Estados Unidos están paralizadas y que un hipotético acuerdo quedará a expensas de la liberación de una significativa cantidad de activos iraníes bloqueados en el extranjero.

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El general Mohsen Rezaei, también en entrevista a la cadena CNN, fijó incluso una cifra: "24.000 millones de dólares (unos 20.000 millones de euros) no me parece demasiado precio para Estados Unidos si quiere llegar a un acuerdo con nosotros", aseveró en relación al dinero bloqueado desde que la primera Administración Trump abandonara en 2018 el acuerdo nuclear con Irán y reanudara las sanciones contra la República Islámica.