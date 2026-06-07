El Rey dice al Papa que "Madrid ha respondido bien" tras recibirlo en Cibeles con "espero que haya descansado"

El Papa León XIV ha celebrado este domingo la Santa Misa en la Plaza de Cibeles ante más de un millón de fieles, en una ceremonia a la que también han acudido los Reyes Felipe VI y Letizia junto a sus hijas, quienes han protagonizado varios momentos de cercanía y complicidad con el Pontífice.

Minutos antes del inicio de la celebración, miles de asistentes han recibido al Papa con una larga ovación y repetidos gritos de "Viva el Papa", una muestra de entusiasmo que también se ha trasladado a los Reyes, a quienes parte del público también han gritado "Viva el Rey".

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A la llegada del Pontífice a la céntrica Plaza de Cibeles, el Rey Felipe VI le ha saludado dándole los buenos días y le ha dicho: "espero que haya descansado", tal y como se aprecia en las imágenes difundidas por la Casa Real.

A continuación, la Reina, con un vestido blanco representando el privilegio de blanco de las reinas católicas, ha saludado al Papa, antes de que lo hicieran la Princesa Leonor y de la Infanta Sofía. En el vídeo, se observa a los monarcas conversando con el Pontífice y señalándole los balcones de un edificio próximo engalanados con banderas amarillas y con la imagen del Pontífice.

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La despedida ha dejado igualmente una escena distendida. Felipe VI ha comentado entre sonrisas al Papa que "Madrid ha respondido bien", mientras que la Reina le ha recordado que el Monarca "irá a Canarias a despedirle". "Muy bien, muy bien", ha respondido León XIV.

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