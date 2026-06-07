Gustavo Petro respalda al candidato peruano Sánchez: "Túpac Amaru debe revivir"

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha expresado su apoyo al candidato de izquierdas peruano, Roberto Sánchez, que se disputa este domingo la Presidencia del país andino con la ultraderechista Keiko Fujimori en la segunda vuelta de las elecciones.

"La trama contra la libertad y la democracia en América Latina es un plan completo para acabar la libertad latinoamericana. Si Latinoamérica olvida a Bolívar, volverán los reyes, pero está vez con la svástica (sic) genocida. Tupac Amarú debe revivir", ha publicado en redes sociales horas antes de la apertura de urnas.

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Tupac Amarú lideró una rebelión contra las autoridades coloniales españolas en el virreinato del Perú en uno de los antecedentes más importantes anteriores a la independencia de los países latinoamericanos.

El mensaje de Petro es en respuesta a la información sobre la apertura de juicio contra Sánchez por un delito de falsedad documental y ocultamiento de aportaciones financieras de su partido, Juntos Por el Perú, ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

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La Fiscalía ha solicitado cinco años y cuatro meses de prisión para Sánchez por la presunta presentación de documentos falsos con respecto al estado financiero y movimientos de caja de su partido por los informes entregados a la ONPE en los meses de enero y julio de 2019 en los que no se recogen aportaciones económicas externas.

El propio Sánchez ha criticado la decisión judicial anunciada "cuando una candidatura crece y una ola de esperanza recorre el país". "No creo en las casualidades", ha apuntado.

"Ni mis abogados ni yo conocemos todavía los fundamentos de esa decisión. Tras 15 horas de audiencia, la resolución tomó apenas 15 minutos y para ello incluso se reprogramaron audiencias de otros ciudadanos que esperan justicia", ha argumentado.