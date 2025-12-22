Hallados los cuerpos sin vida de doce personas en Ciudad de Guatemala en un crimen vinculado a las pandillas

Las autoridades de Guatemala han anunciado este domingo el hallazgo de doce cadáveres en una zona a las afueras de Ciudad de Guatemala como resultado de un posible crimen vinculado a bandas criminales.

Así lo ha indicado el portavoz de los bomberos, Hans Lemus, en declaraciones a la prensa después de tres días de labores de búsqueda con el apoyo de perros adiestrados.

Los equipos han localizado este domingo seis cadáveres y restos humanos "envueltos" en sábanas y bolsas de plástico, mientras que los seis restantes fueron encontrados entre el viernes y el sábado.

Según ha explicado en declaraciones recogidas por el portal de noticias guatemalteco Telemetro, todos fueron hallados en la ladera de una carretera empleada como basurero clandestino y situada en una zona boscosa en la periferia de Ciudad de Guatemala.

El Ministerio de Gobernación ha apuntado en un comunicado que el hallazgo de los cuerpos podría estar relacionado con los recientes operativos ejecutados por la Policía Nacional contra pandillas, así como a un "reacomodamiento" de estos grupos criminales "en su afán por dominar territorios en los que operan otros grupos al margen de la ley".

Guatemala es azotada por la violencia criminal, principalmente por la de Bario 18 y la Mara Salvatrucha (MS-13) consideradas "terroristas" por el país centroamericano así como por Estados Unidos. De acuerdo a las informaciones de las autoridades guatemaltecas, el pasado año su tasa de homicidios fue de 16,7 por cada 100.000 habitantes, más del doble del promedio mundial, si bien esta cifra ha sufrido un incremento de hasta los 20,1 por 100.000 habitantes desde febrero de 2025.