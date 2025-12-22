Agencias

El Ejército mata al norte de Mogadiscio a 15 supuestos miembros de Al Shabaab, incluidos varios altos cargos

Las autoridades de Somalia han anunciado este lunes la muerte de varios altos cargos del grupo terrorista Al Shabaab, vinculado a Al Qaeda, en una operación llevada a cabo por las Fuerzas Armadas en la región de Medio Shabelle, al norte de la capital, Mogadiscio.

La operación, lanzada en Yabad Godane, se ha saldado con la muerte de 15 sospechosos, entre ellos Yaafar Aden, un comandante responsable de zona, un miembro de su equipo médico y el jefe de una célula del grupo que operaba en este área al norte de la capital.

Así, el Ejército de Somalia ha subrayado que la operación habría "degradado de forma significativa", especialmente "en términos de liderazgo, coordinación y apoyo logístico", según ha recogido la agencia estatal somalí de noticias, SONNA.

El grupo ha incrementado sus ataques en los últimos meses, llegando a tomar zonas al norte de Mogadiscio, a pesar de que las autoridades han incrementado sus operaciones con apoyo de clanes y milicias locales, todo ello como parte del plan adoptado por el presidente, Hasán Sheij Mohamud, quien prometió al asumir el cargo en mayo de 2022 poner la lucha antiterrorista en el centro de sus políticas.

