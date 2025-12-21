Agencias

Levantan la prohibición de viajar al activista egipcio Alaa Abdelfatá

Las autoridades egipcias han levantado la prohibición de viajar al extranjero al activista egipcio-británico Alaa Abdelfatá, excarcelado el pasado 23 de septiembre tras casi una década en prisión. Abdelfatá fue una de las figuras más destacadas de la revuelta que propició la caída del régimen del presidente Hosni Mubarak en 2011 dentro de la conocida como Primavera Árabe.

"Gracias a Dios el nombre de Alaa Abdelfatá ha sido eliminado de las listas de prohibición de viajar", ha publicado el abogado de Abdelfatá Jaled Alí en su cuenta en X.

Abdelfatá intentó el mes pasado salir del país desde El Cairo con destino a Londres, donde vive su familia, pero las autoridades le impidieron subir al avión. Es además ciudadano británico, pero Egipto no reconoce la doble nacionalidad.

El presidente egipcio, Abdelfatá al Sisi, le concedió el perdón a petición del Consejo Nacional para los Derechos Humanos (NCHR) y finalmente fue excarcelado junto a otros cinco activistas: Said Magli Eleua, Karam Abdelsamea Saadani, Ualaa Gamalsaad Mohamed, Mohamed Auad Abdo Mohamed, Mohamed Abdeljaleq Abdelaziz Abdelatif y Mansur Abdeljaber Alí Abdelrazek.

Abdelfatá lleva gran parte de la última década entre rejas debido a las críticas vertidas contra las autoridades de Egipto. Además, su familia ha denunciado que el activista nunca ha recibido visita consular alguna durante su periodo en la cárcel, motivo por el que han realizado huelgas de hambre tanto él como su madre.

El activista fue detenido en 2014 por participar en una protesta no autorizada por el Gobierno y por supuestamente agredir a un agente de la Policía. Las autoridades lo liberaron brevemente en 2019, si bien fue detenido nuevamente en el marco de una campaña de represión contra una oleada de llamamientos a manifestaciones antigubernamentales en el país norteafricano.

Abdelfatá fue condenado a cinco años de cárcel y debía haber sido liberado en septiembre de 2024, si bien las autoridades rechazaron entonces contar como parte de la pena el periodo que pasó detenido a la espera de juicio.

Al Sisi, que llegó al poder mediante un golpe de Estado en julio de 2013 que lideró después de una serie de manifestaciones masivas contra el entonces presidente, el islamista Mohamed Mursi --primer mandatario elegido democráticamente en el país fallecido en 2019 durante una vista judicial contra él tras su detención después de la asonada--, ha lanzado una dura campaña de represión contra diversos grupos opositores.

